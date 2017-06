Jagiellonia Białystok. Zgrupowanie zespołu skrócone

Piłkarze Jagiellonii Białystok o dwa dni wcześniej niż planowano wrócą ze zgrupowania w Grodzisku Wielkopolskim. Już w przyszłym tygodniu czeka ich pierwszy mecz w eliminacjach Ligi Europejskiej.

Zdjęcie Trener Ireneusz Mamrot z piłkarzami Jagiellonii na treningu /Maciej Gilewski /Newspix

W najbliższą sobotę, a nie w poniedziałek "Jaga" wróci do Białegostoku - poinformowano na stronie klubu.

Już we wtorek piłkarze Jagiellonii udadzą się do Warszawy, a w środę wylecą do Kutaisi na czwartkowy (godzina 18) mecz z Dinamem Batumi.

Podopieczni Ireneusza Mamrota mają za sobą już dwa sparingi, przegrali 0-1 z AEK Larnaka i pokonali 6-0 Stilon Gorzów.

Ekstraklasa: sprawdź terminarz sezonu 2017/18!

W.S.