Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 2-0 w 33. kolejce Lotto Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok wygrała u siebie z Wisłą Kraków 2-0 i utrzymała pozycję lidera Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzelali Cillian Sherdian oraz Dmytro Chomczenowski. "Biała Gwiazda" przez cały mecz nie oddała ani jednego celnego strzału.

Zdjęcie Piłkarze Jagiellonii cieszą się po zdobyciu bramki /Michał Zieliński /PAP

Od początku, to Jagiellonia częściej atakowała bramkę rywala. Wisła była mocno zepchnięta do defensywy, a gol dla gospodarzy wisiał w powietrzu. Podopieczni Michała Probierza wyszli na prowadzenie w 27. minucie. Czernych znakomicie ograł na prawej stronie Tomasza Cywkę i wyłożył futbolówkę do Sheridana. Irlandczyk natomiast pewnym strzałem posłał ją do bramki.

Gościom bardzo ciężko było stworzyć realne zagrożenie w "szesnastce" rywala. "Biała Gwiazda" grała bardzo niedokładnie. Po pierwszych 45 minutach na koncie nie miała ani jednego celnego strzału.

Jagiellonia do przerwy celnie uderzała tylko raz, ale znacznie częściej zagrażała bramce rywala. Gospodarze słusznie prowadzili po pierwszej połowie 1-0.

Po przerwie, obraz gry na boisku nie uległ większej zmianie. Wisła wciąż nie mogła przebić się w pole karne rywala i oddać celnego strzału.

W 67. minucie gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie. Po dośrodkowaniu w pole karne, Novikovas niebezpiecznie uderzał głową. Piłka po jego strzale przeszła tuż obok słupka bramki "Białej Gwiazdy".

Minuty później pierwszą, dobrą okazję stworzyła sobie w końcu Wisła. Goście wyszli z szybkim kontratakiem, a świetną piłkę w polu karnym dostał Petar Brlek. Pomocnik "Białej Gwiazdy" w znakomitej sytuacji nie oddał jednak celnego strzału na bramkę.

Jagiellonia podwyższyła wynik w doliczonym czasie gry. Przemysław Frankowski świetnie odegrał piłkę do wbiegającego Chomczenowskiego, który pewnym strzałem posłał futbolówkę do siatki.

Dzięki zwycięstwu Jagiellonia utrzymała pozycję lidera Ekstraklasy. Wisła zajmuje piąte miejsce. "Biała Gwiazda" już od czterech spotkań nie może wygrać meczu. W starciu z Jagiellonią wiślacy musieli sobie radzić bez pauzującego za kartki Arkadiusza Głowackiego, kontuzjowanego Macieja Sadloka oraz zawieszonego po meczu z Lechią - trenera Kiko Ramireza.

AK



Jagiellonia Białystok - Wisła Kraków 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Sheridan (27.), 2-0 Chomczenowski (90+1.)

Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen - Ziggy Gordon, Ivan Runje, Gutieri Tomelin, Piotr Tomasik - Taras Romanczuk, Jacek Góralski - Arvydas Novikovas (65. Przemysław Frankowski), Konstantin Vassiljev (90+3 Karol Świderski), Fiodor Cernych (87. Dmytro Chomczenowski) - Cillian Sheridan.

Wisła Kraków: Łukasz Załuska - Tomasz Cywka, Ivan Gonzalez, Alan Uryga, Matija Spicic - Pol Llonch (76. Ever Valencia), Krzysztof Mączyński - Semir Stilic (58. Jakub Bartosz), Petar Brlek, Patryk Małecki - Paweł Brożek (63. Zdenek Ondrasek).





Sędzia: J. Przybył

Widzów: 15 117

