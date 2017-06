Jagiellonia Białystok wicemistrzem Polski. Zremisowała z Lechem Poznań 2-2

W boju, który mógł dać Jagiellonii Białystok lub Lechowi Poznań tytuł mistrza Polski, "Jaga" odrobiła dwubramkową stratę i zremisowała 2-2, ale wystarczyło to jedynie na zdobycie wicemistrzostwa Polski i miejsce w el. Ligi Europejskiej. Mistrzem została Legia, a "Kolejorz" zakończył sezon na trzecim miejscu i także zagra w el. Ligi Europejskiej.

Zdjęcie Zawodnicy Jagiellonii Białystok - Przemysław Frankowski (C) i Arvydas Novikovas (P) /Artur Reszko /PAP

Przed meczem zarówno Jagiellonia, jak i Lech miały szansę na wywalczenie tytułu, ale z drugiej strony, oba zespoły miały też sporo do stracenia, bo w razie porażki drzwi do Ligi Europejskiej mógłby się dla nich zatrzasnąć. Piłkarze z Białegostoku wiedzieli, że zostaną mistrzami tylko, gdy Legia nie wygra z Lechią, a sami pokonają "Kolejorza". Lech miał jeszcze trudniej - musiał ograć "Jagę" i liczyć na porażkę Legii z Lechią.

Kibice wypełnili po brzegi stadion w Białymstoku i czuć było atmosferę wielkiego święta. Gospodarze uskrzydleni dopingiem od początku ruszyli do przodu, ale lechici dobrze się bronili, a już w 11. minucie pokazali, że potrafią kontrować.

Maciej Makuszewski dostał kapitalne prostopadłe podanie od Tomasza Kędziory, wygrał pojedynek biegowy z Piotrem Tomasikiem, podniósł głowę i dokładnie dograł do niekrytego Radosława Majewskiego. Marian Kelemen robił co mógł, ale piłka wpadła do bramki.

W 18. minucie bliski podwyższenia na 2-0 był Maciej Wilusz. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka jednak skozłowała tuż przed nim i choć oddał strzał z bliska, to nie trafił w bramkę.

Jagiellonia nie miała wielu atutów w ofensywie. Próbował zmienić to Taras Romanczuk, ale Matusz Putnocky sparował futbolówkę na rzut rożny.



Niepewnie grał Łukasz Burliga i jego błąd w 26. minucie, gdy próbował złapać Marcina Robaka w pułapkę ofsajdową, o mało nie skończył się utratą drugiej bramki. Napastnik Lecha znalazł się w sytuacji sam na sam, strzelił jednak obok słupka.

Pod bramką Lecha najgroźniej w pierwszej połowie było chyba po strzale Konstantina Wasiljewa z wolnego z 35 metrów. Wydawało się, że jest za daleko od bramki i będzie dogrywał w pole karne, a tymczasem huknął jak z armaty, jednak minimalnie przestrzelił.

Krótko przed końcem pierwszej części Lech przeprowadził znakomitą akcję. Darko Jevtić zagrał "w uliczkę" do Łukasza Trałki, a ten w sytuacji sam na sam trafił do siatki i "Kolejorz" prowadził 2-0!

Jagiellonia szybko mogła zdobyć kontaktową bramkę po przerwie, ale Tomelin Gutieri źle trafił w piłkę z 10 metrów w sytuacji sam na sam. W 69. minucie kolejną stuprocentową okazję zmarnował Ivan Runje. Dostał idealne podanie z wolnego od Arvydasa Novikovasa, jednak "główkował" bardzo niecelnie.

Trener Michał Probierz nie czekał ze zmianami i wejście Arvydasa Novikovasa okazało się strzałem w dziesiątkę. Od około 70. minuty napór Jagiellonii był coraz większy i w końcu w 77. minucie zdobyła kontaktowego gola. Litwin sprytnym podaniem otworzył drogę do bramki Jackowi Góralskiemu, a ten mocnym strzałem zza narożnika pola bramkowego nie dał szans Matuszowi Putnockyemu.

Dziesięć minut później wykończył akcję Cilliana Sheridana z Karolem Świderskim i wyrównał!

Po chwili z boiska z czerwoną kartką za faul wyleciał Jevtić i Lech musiał grać w dziesiątkę. Wynik jednak już się nie zmienił.

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań 2-2 (0-2)



Bramka: 0-1 Radosław Majewski (11.), 0-2 Łukasz Trałka (39.), 1-2 Jacek Góralski (77.), 2-2 Arvydas Novikovas (87.).



Żółta kartka: Jagiellonia - Piotr Tomasik, Ivan Runje, Gutieri Tomelin. Lech - Marcin Robak, Abdul Aziz Tetteh, Jan Bednarek, Nicki Bille Nielsen. Czerwona kartka: Lech - Darko Jevtić (88-faul).

Sędzia: Mariusz Złotek (Stalowa Wola). Widzów: 19 084.



Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen - Łukasz Burliga (68. Dmytro Chomczenowski), Ivan Runje, Gutieri Tomelin, Piotr Tomasik - Jacek Góralski, Taras Romanczuk - Przemysław Frankowski, Konstantin Wasiljew (54. Arvydas Novikovas), Fiodor Czernych (73. Karol Świderski) - Cillian Sheridan.

Lech Poznań: Matus Putnocky - Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Maciej Wilusz, Wołodymyr Kostewycz - Łukasz Trałka (64. Hihai Radut), Abdul Aziz Tetteh - Maciej Makuszewski (74. Szymon Pawłowski), Radosław Majewski, Darko Jevtić - Marcin Robak (86. Nicki Bille Nielsen).

Mirosław Ząbkiewicz



