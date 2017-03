Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław w meczu 24. kolejki Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok podejmuje Śląsk Wrocław w meczu 24. kolejki Ekstraklasy. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław /Tomasz Pietrzyk /Agencja Gazeta

Zobacz relację na żywo ze spotkania Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

Reklama

Przebieg spotkania można śledzić także na urządzeniach mobilnych

Jagiellonia gra tak nieprzewidywalnie, że naprawdę ciężko stwierdzić w jakiej aktualnie znajdują się formie. Od czasu wznowienia rozgrywek zdążyli dwukrotnie zostać odprawieni z bagażem trzech bramek, lecz w międzyczasie sami rozgromili Górnik Łęczna 5-0. Jeżeli trend ma zostać zachowany - teraz pora na zwycięstwo.

Zespół z Wrocławia z kolei przegrał ostatnio niespodziewanie z Ruchem Chorzów i mimo że wcześniej w dwóch spotkaniach wywalczył cztery punkty to ciężko chwalić piłkarzy Śląska za dotychczasową grę. Drużyna Jana Urbana ma problemy ze stwarzaniem sytuacji bramkowych, lecz wrocławskich kibiców pociesza fakt, iż nie tracą oni zbyt wielu bramek.

Michał Probierz dokonał w Jagiellonii czterech zmian względem meczu z Wisłą Kraków: od pierwszej minuty zagrają Ziggy Gordon, Rafał Grzyb, Przemysław Frankowski, a także debiutujący Cillian Sheridan.

Z kolei w Śląsku doszło do tylko dwóch roszad po porażce w Chorzowie. Miejsce w podstawowej jedenastce stracili Ryota Morioka i Kamil Biliński, a trafili do niej Mateusz Lewandowski, dla którego będzie to pierwszy mecz w nowym klubie, a także Łukasz Zwoliński.



Zobacz ranking Ekstraklasy!

Ekstraklasa: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy