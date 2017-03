Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 4-1 w meczu 24. kolejki Ekstraklasy

Piłkarze Jagiellonii Białystok wysoko pokonali u siebie Śląsk Wrocław 4-1 (2-1) w meczu 24. kolejki Ekstraklasy. Bohaterem spotkania został Przemysław Frankowski, który strzelił dwa gole.

Zdjęcie Przemysław Frankowski był bohaterem "Jagi" /Marcin Onufryjuk /

"Jaga" w tym roku gra w kratkę. Dobre występy przeplata słabszymi i trudno określić, w jakiej formie są podopieczni Michała Probierza. Ekipa z Białegostoku w dalszym ciągu plasuje się się w czołówce tabeli. Gospodarze potrzebowali trzech punktów, żeby liczyć się w walce o najwyższe cele. Pomóc w odniesieniu zwycięstwa miła debiutujący w Jagiellonii irlandzki napastnik Cillian Sheridan. Śląsk natomiast jest niebezpiecznie blisko strefy spadkowej i każda zdobycz punktowa jest dla tej drużyny na wagę złota.



Zgodnie z przewidywaniami, pierwsze minuty należały do gospodarzy. "Jaga" jednak nie potrafiła stworzyć poważniejszego zagrożenia pod bramką strzeżoną przez Mariusza Pawełka. Tymczasem pierwsza kontra gości w 15. minucie przyniosła im powodzenie. Jacek Góralski skiksował i wybił piłkę pod nogi Mateusza Lewandowskiego, który długo się nie namyślał i "huknął" z 25 metrów. Strzał blokował Góralski, ale tak niefortunnie, że futbolówka trafiła do Roberta Picha. Ten ładnym technicznym strzałem w kierunku drugiego słupka pokonał Mariana Kelemena.



Gospodarze ruszyli do odrabiania strat, a wrocławianie czekali na okazję do kolejnej kontry. W 30. minucie Fiodor Czernych zagrał z lewego skrzydła przed bramkę. Składającego się do strzału Konstantina Wasiljewa w ostatniej chwili powstrzymał Lewandowski.



Chwilę później powinno być 2-0 dla gości. Łukasz Madej dokładnie dośrodkował z prawej strony, a zamykający akcję Pich "główkował" w słupek! "Jaga" w tej sytuacji miała masę szczęścia! Stare porzekadło piłkarskie mówi, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. I znów znalazło to potwierdzenie na boisku. Chwilę wcześniej Śląsk mógł prowadzić 2-0, a stracił gola. Czernych ładnie strzelił zza pola karnego. Pawełek odbił do boku. W odpowiednim miejscu i czasie znalazł się Przemysław Frankowski, który między nogami bramkarza Śląska skierował piłkę do siatki.



"Jaga" poszła za ciosem i w 42. minucie było już 2-1. Góralski popisał się dobrym dośrodkowaniem w pole karne. Wasiljew przyjął klatką piersiową i "wypalił" z woleja z 12. metrów. Piłka wpadła do bramki tuż przy słupku. To 13. gol Wasiljewa w tym sezonie Ekstraklasy!



Druga połowa rozpoczęła się od ataków gospodarzy. W 55. minucie pokazał się Sheridan. Irlandczyk zagrał przed bramkę. Pawełek zaliczył pusty przelot, ale nie skorzystał z tego Czernych, który nie sięgnął piłki. W 62. minucie "Jaga" powiększyła prowadzenie po kapitalnej akcji. Zawodnicy Probierza "rozklepali" obronę Śląska. Sheridan do Wasiljewa, ten z pierwszej do Piotra Tomasika, który idealnie wyłożył piłkę Góralskiemu. Pomocnik Jagiellonii z bliska wpakował piłkę do siatki.



Niespełna kwadrans przed końcem sytuacja Śląska była fatalna. Pawełek znokautował poza polem karnym Czernycha i słusznie zobaczył czerwoną kartkę. Na szczęście, zawodnikowi Jagiellonii nic poważnego się nie stało, a zderzenie wyglądało groźnie. Trener Jan Urban miał jeszcze w zapasie jedną zmianę. Boisko musiał opuścić Madej, a w jego miejsce pojawił się rezerwowy bramkarz Dominik Budzyński. Z rzutu wolnego z 17 metrów strzelał Wasiljew. Budzyński wyciągnął się jak struna i odbił piłkę końcami palców. Dobitka Frankowskiego z ostrego kąta była skuteczna.

Po efektownym zwycięstwie "Jaga" przeskoczyła w tabeli Legię Warszawa i wróciła na fotel wicelidera.

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 4-1 (2-1)

Bramki: 0-1 Robert Pich (15), 1-1 Przemysław Frankowski (35), 2-1 Konstantin Wasiljew (42), 3-1 Jacek Góralski (60), Przemysław Frankowski (82)

RK



