Jagiellonia Białystok. Probierz: Najważniejsze, że jest progres

Piłkarze lidera Lotto Ekstraklasy, Jagiellonii Białystok, zwycięstwem zakończyli zgrupowanie w tureckim Beleku, a już w niedzielę zagrają na wyjeździe z wiceliderem Lechią Gdańsk na otwarcie wiosennych rozgrywek ligowych. - Jest progres - cieszy się trener "Jagi" Michał Probierz.

Zdjęcie Michał Probierz /Jan Kowalski /

W sobotę Jagiellonia pokonała w Turcji 3-2 czeski zespół MFK Karvina. Zespół wrócił do kraju, a od wtorku rozpocznie bezpośrednie przygotowanie do starcia z Lechią.

Reklama

- Trafiliśmy na przeciwnika, który prezentował inny styl gry niż pozostałe zespoły. Sparing trzeba ocenić na plus ze względu na to, że potrafiliśmy odrobić straty i zdobyliśmy trzy bramki - powiedział Probierz, cytowany na stronie oficjalnej Jagiellonii.

- W grze obronnej zbyt łatwo popełniliśmy niektóre błędy, w szczególności w elementach, które chcemy doskonalić. Jest jednak progres i to jest najważniejsze - cieszył się szkoleniowiec lidera Ekstraklasy.



- Zawsze jest fajnie wygrywać, ale najważniejsze będą ligowe punkty. Pokazaliśmy, że potrafimy grać bardzo ciekawie, ale w piłce trzeba mieć bardzo dużo pokory i wiemy, że za te mecze towarzyskie nikt nam nie da punktów - zaznaczył.



- Od wtorku już przygotowujemy się dalej do meczu z Lechią. Mam nadzieję, że będziemy mogli potrenować, bo jest to bardzo trudne. Dzisiaj wiadomo, że znowu spadł śnieg. Zobaczymy, jak to będzie - powiedział Probierz.

Jagiellonia zagra na wyjeździe z Lechią w niedzielę o 18.