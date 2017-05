Jagiellonia Białystok. Marek Wasiluk nie zagra do końca sezonu

Marek Wasiluk, obrońca Jagiellonii Białystok, z powodu kontuzji kolana nie zagra aż do końca sezonu. Informację tę potwierdził na konferencji prasowej trener lidera Ekstraklasy Michał Probierz. Dla Wasiluka jest to wiadomość tym bardziej bolesna, że przed dwoma laty podobny uraz wykluczył go z gry niemal na rok.

Wasiluk urazu kolana nabawił się w meczu 30. kolejki Ekstraklasy, w wygranym przez Jagiellonię 1-0 spotkaniu z Piastem Gliwice. Lewy obrońca może mówić o prawdziwym pechu - był to jego pierwszy występ w Ekstraklasie po ośmiomiesięcznej przerwie.



Zarówno zawodnicy, jak i trener Probierz, okazali wsparcie 29-latkowi podczas niedzielnego starcia z Pogonią Szczecin. Piłkarze na rozgrzewkę wyszli w koszulkach z napisem: "Marek, jesteśmy z Tobą!", a także z numerem "14" z jakim występuje Wasiluk.

- Zwycięstwo z Pogonią chcielibyśmy wszyscy zadedykować Markowi Wasilukowi. Jesteśmy z nim w tych trudnych chwilach i co by się nie działo to jest to piłkarz, który jest stąd i zasługuje na jak największy szacunek. Dlatego jeszcze raz: Marek jesteśmy z Tobą - powiedział na pomeczowej konferencji szkoleniowiec "Jagi".



Kontuzjowany piłkarz podziękował swoim kolegom za wsparcie za pośrednictwem Twittera. "Bardzo dziękuję drużynie, kibicom i wszystkim związanym z klubem za wsparcie. Jesteście wielcy!" - możemy przeczytać na jego oficjalnym profilu.

Dla byłego obrońcy m.in. Śląska Wrocław oraz Cracovii jest to druga poważna kontuzja kolana. W lutym 2015 naderwanie więzadła krzyżowego nie pozwoliło mu na grę niemal przez rok.

Jego Jagiellonia jest liderem Ekstraklasy i na sześć kolejek przed końcem sezonu ma dwa punkty przewagi nad drugim w tabeli Lechem Poznań.



