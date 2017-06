Jagiellonia Białystok – Lech Poznań. Mecz 37. kolejki Lotto Ekstraklasy na żywo

Jagiellonia Białystok podejmuje Lecha Poznań w meczu 37. kolejki Lotto Ekstraklasy. Śledź przebieg meczu z Interią i oceniaj piłkarzy!

Dziś cztery ostatnie mecze sezonu w Lotto Ekstraklasie. Istotne są tylko dwa - najważniejsze to w Warszawie Legii z Lechią Gdańsk, ale i niemal również duży ciężar gatunkowy ma starcie na Podlasiu. Jagiellonia i Lech mają bowiem szansę na mistrzowski tytuł, ale równie dobrze jedna z tych drużyn może nie zagrać w europejskich pucharach.



Wszystko bowiem zależy od wyniku przy Łazienkowskiej i to on może determinować poczynania obu zespołów na stadionie w Białymstoku.

Jagiellonia zostanie mistrzem tylko w sytuacji, gdy Legia nie wygra z Lechią, a sama pokona Lecha. Lech ma jeszcze trudniej - musi ograć "Jagę", a dodatkowo nie wystarczy mu remis Legii, musi stracić ona wszystkie punkty w starciu z Lechią.

Jeśli Legia by przegrała, a Jagiellonia z Lechem zremisowała, wówczas poznaniacy nie wystąpią w kwalifikacjach Ligi Europejskiej. To zaś by było dla nich klęską.

