Jagiellonia Białystok. Konstantin Wasiljew może nie zagrać przez dwa tygodnie

Jagiellonia Białystok ma duży problem. Konstantin Wasiljew nie pomoże liderowi Lotto Ekstraklasy prawdopodobnie w dwóch najbliższych meczach. Tymczasem estońskie media piszą o przynajmniej miesiącu przerwy z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego.

22. minuta meczu Jagiellonii Białystok z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. Wasiljew ruszył do podania, a po chwili złapał się za udo. Estończyk wiedział, że nie będzie mógł dalej kontynuować gry pokazując gestem, że potrzebna będzie zmiana. Kontuzja najlepszego zawodnika wyraźnie zirytowała trenera "Jagi" Michała Probierza. Estończyka zastąpił Taras Romanczuk.

Wasiljew to kluczowy piłkarz Jagiellonii, który w tym sezonie strzelił 13 goli i zanotował 13 asyst. Zdecydowanie przewodzi tzw. klasyfikacji kanadyjskiej z 26 punktami. Drugi Miroslav Radović ma aż dziewięć punktów mniej. "Cesarz Estonii" jest jedną z największych gwiazd ligi, a w ostatnim meczu reprezentacji przeciwko Chorwacji pojawił się na boisku na ostatni kwadrans, ale zdążył strzelić gola i dorzucić asystę.



Wasiljew doznał urazu mięśnia dwugłowego. W takich przypadkach przerwa w grze trwa zazwyczaj kilka tygodni.



Estońskie media podają, że środkowy pomocnik będzie pauzował od czterech do sześciu tygodni. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Michałem Probierzem, trenerem Jagiellonii Białystok.



- Estończycy piszą różne rzeczy, niekoniecznie prawdziwe - uśmiecha się Probierz.



- Kostja będzie pauzował od tygodnia do dwóch - dodaje szkoleniowiec lidera Ekstraklasy.



Oznacza to, że kluczowego piłkarza Jagiellonii zabraknie być może nawet w trzech ostatnich meczach sezonu zasadniczego. Na pewno nie zagra w najbliższej kolejce, 7 kwietnia przeciwko Zagłębiu Lubin. Prawdopodobnie nie będzie też do dyspozycji Probierza w spotkaniu z Cracovią (15 kwietnia). Być może Wasiljew pomoże zespołowi dopiero w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego, 22 kwietnia z Piastem Gliwice.



Jagiellonia jest liderem Ekstraklasy, a Wasiljew jest jej najważniejszym graczem. Białostoczanie na pewno odczują brak największej gwiazdy w ostatnich meczach rundy zasadniczej. Znając jednak Probierza, nie będzie ryzykował zdrowiem zawodnika i zbyt szybko nie wpuści go na boisko. Prawdopodobnie będzie szykowany dopiero na kluczową fazę rozgrywek.

Runda finałowa Lotto Ekstraklasy rozpocznie się pod koniec kwietnia. Jagiellonia już teraz ma zapewniony udział w grupie mistrzowskiej.



Łukasz Szpyrka