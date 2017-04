Jagiellonia Białystok. Konstantin Wasiljew już trenuje

Dobra wiadomość dla kibiców Jagiellonii Białystok. Filar lidera Ekstraklasy Konstantin Wasiljew trenuje już z piłką i jest coraz bliżej powrotu do gry.

Wasiljew doznał kontuzji mięśnia dwugłowego w meczu z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza. Trener "Jagi" Michał Probierz od początku podkreślał, że uraz Estończyka nie jest bardzo poważny i wygląda na to, że miał rację.



"Czuję się coraz lepiej. Przerwa nie trwa zbyt długo, ale oglądanie takich meczów, jak ten w Lubinie, kiedy sam nie mogę grać, to straszna sprawa. Z każdym meczem potwierdzamy, że możemy zrobić w tym sezonie coś fajnego, więc chce jak najszybciej wrócić do gry" - powiedział Wasiljew cytowany na oficjalnej stronie białostockiego klubu.



Bez Wasiljewa Jagiellonia pokonała po dramatycznym meczu Zagłębie Lubin 4-3. Lidera klubu z Białegostoku zabraknie również w sobotnim meczu z Cracovią (godz. 18.00). Wszystko wskazuje na to, że Estończyk pomoże drużynie w ostatnim spotkaniu fazy zasadniczej z Piastem Gliwice.



"Nie ma co dyskutować o tym, jak ważnym zawodnikiem w naszej drużynie jest Kosta. Statystyki mówią same za siebie. Dlatego cieszymy się widząc, że lada moment "Cesarz" wróci na boisko" - stwierdził Probierz.



Wasiljew to kluczowy piłkarz Jagiellonii, który w tym sezonie strzelił 13 goli i zanotował 13 asyst. Zdecydowanie przewodzi tzw. klasyfikacji kanadyjskiej z 26 punktami.



Po 28 kolejkach "Jaga" prowadzi w tabeli Ekstraklasy z dorobkiem 55 punktów. Tylko "oczko" mniej ma druga Legia Warszawa. Trzecia Lechia Gdański traci do lidera pięć pkt.

