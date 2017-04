Jagiellonia Białystok. Konstantin Wasiljew czeka na wyniki badań

Jagiellonia Białystok wróciła na fotel lidera Ekstraklasy po zwycięstwie nad Bruk-Bet Termalicą Nieciecza 1-0. Trener "Jagi" ma jednak kłopot, bo kontuzji doznał filar drużyny Konstantin Wasiljew. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest uraz i jak długo potrwa przerwa Estończyka.

Zdjęcie Konstantin Wasiljew (w środku) doznał kontuzji w meczu z Bruk-Betem Termalicą /Fot. Artur Reszko /PAP

Była 22. minuta spotkania. Wasiljew ruszył do podania, a po chwili złapał się za udo. Estończyk wiedział, że nie będzie mógł dalej kontynuować gry pokazując gestem, że potrzebna będzie zmiana. Kontuzja najlepszego zawodnika wyraźnie zdenerwowała trenera "Jagi" Michała Probierza. Estończyka zastąpił Taras Romanczuk. Brak Wasiljewa by bardzo widoczny w poczynaniach Jagiellonii. - Zmiana "Kosty" wprowadziła trochę nerwowości - przyznał po spotkaniu Probierz.



Jagiellonia ostatecznie wygrała 1-0, a gola na wagę trzech punktów strzelił z rzutu karnego Cillian Sheridan. - Jest to najcenniejsze zwycięstwo ze wszystkich, jakie tu ostatnio odnieśliśmy - podkreślił trener "Jagi".



Okazało się, że Wasiljew doznał urazu mięśnia dwugłowego. Jak długo potrwa przerwa 32-letniego pomocnika? Odpowiedź na to pytanie dadzą dopiero szczegółowe badania. Stopień uszkodzenia wykaże USG. Estończyk może pauzować nawet miesiąc. Na wyniki z niecierpliwością czekają w klubie, bo to kulminacyjna część sezonu.



- Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Często jednak tak jest z tymi zawodnikami, którzy wracają ze zgrupowania reprezentacji, gdzie są w innym treningu. Do tego dochodzi zmęczenie i podróże. Próbowaliśmy różnych rozwiązań, dlatego szkoda, że złapał kontuzję - skomentował Probierz.



Do końca sezonu zasadniczego pozostały trzy serie spotkań. Jagiellonię czekają jeszcze starcia z Zagłębiem Lubin (7.04 - wyjazd), Cracovią (15.04 - dom) i Piastem Gliwice (22.04 - wyjazd). Podopieczni Probierza mają już pewny udział w grupie mistrzowskiej, ale walczą o jak najlepszą pozycję przed decydującą walką o tytuł.

Reklama

RK



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy

Ranking Ekstraklasy - kliknij!