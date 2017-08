Jagiellonia Białystok. Jacek Góralski kupił na pożegnanie 30 butelek whisky

Transfer Jacka Góralskiego z Jagiellonii Białystok do Łudogorca Razgard jest już niemal przesądzony. Świadczy o tym m.in. gest pomocnika, który przed wyjazdem pożegnał się z drużyną trzydziestoma butelkami markowej whisky.

Zdjęcie Jacek Góralski /Marcin Gadomski /East News

Trunek ten jest w Białymstoku owiany już legendą, po tym jak sfrustrowany Michał Probierz, ówczesny trener "Jagi", na jednej z konferencji prasowych wypalił: "Przyjadę do domu i pier... sobie whisky, bo co mi zostało?". Kibice Jagiellonii podczas ostatniego meczu ubiegłego sezonu stworzyli nawet oprawę nawiązującą do wypowiedzi szkoleniowca.

Góralski więc żegna się z klubem nie tylko trunkiem, z którego piłkarzowi w trakcie sezonu korzystać nie wypada, ale i żartem, który w Białymstoku rozumiany jest, jak nigdzie indziej. Dodatkowo piłkarz tym samym zrobił swoisty ukłon w stronę Probierza, który sprowadził go do Jagiellonii i doprowadził do formy, pozwalającej na debiut w reprezentacji Polski.

"Jaga" na 25-letnim pomocniku zarobi około 1,5 miliona euro. To ogromny zysk, biorąc pod uwagę, że zaledwie przed dwoma laty Góralski odchodził z Wisły Płock jedynie za 100 tysięcy euro.

WG