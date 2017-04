Jagiellonia Białystok - Cracovia 0-0 w 29. kolejce Lotto Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok zremisowała z Cracovią 0-0 w 29. kolejce Lotto Ekstraklasy. Gospodarze pozostali liderem, ale to może zmienić się w poniedziałek, kiedy swój mecz rozegra druga w tabeli Legia, która traci do białostoczan dwa punkty.

Zdjęcie Zawodnik Jagiellonii Białystok Cillian Sheridan (z prawej) i Piotr Polczak z Cracovii /Artur Reszko /PAP

Michał Probierz, trener Jagiellonii, w sobotę dokonał kilku zmian. Zawieszonego za kartki Gutiego na środku obrony zastąpił David Szymonowicz. Na prawej stronie pojawił się Ziggy Gordon, a w pomocy Litwin Arvidas Novikovas.

Z kolei Jacek Zieliński, opiekun Cracovii, wystawił tę samą jedenastkę jak w wygranym meczu ze Śląskiem Wrocław.

Obie drużyny stworzyły sobie po dwie dobre w pierwszej połowie.

W 16. minucie z lewej strony dośrodkował Cillian Sheridan, a dublujący jego pozycję w ataku Piotr Tomasik uderzył na wślizgu, ale Grzegorz Sandomierski odbił piłkę nogą na rzut rożny.

Potem do głosu doszli przyjezdni. I to "Pasy" przeprowadzały groźniejsze ataki.



W 29. minucie po wrzucie z autu Sebastian Steblecki dośrodkował spod linii końcowej, a w polu karnym "główkował" Jakub Wójcicki, jednak niecelnie.



Dwie minuty później z prawej strony zacentrował Mateusz Szczepaniak, ale zamykający akcję na drugim słupku Erik Jendriszek nie trafił w bramkę strzałem głową z kilku metrów.



Ostatnie słowo w pierwszej połowie należało do Jagiellonii. W 41. minucie Novikovas podał z lewej strony do Fiodora Czernycha, który w polu karnym obrócił się z piłką, mijając interweniującego wślizgiem Huberta Wołąkiewicza, ale w sytuacji sam na sam Litwin trafił w Sandomierskiego.

Po zmianie stron jako pierwsi groźniejszą sytuację stworzyli sobie goście. W 50. minucie na strzał z około 30 metrów zdecydował się Marcin Budziński, który jest specjalistą w tej dziedzinie. Marian Kelemen odbił piłkę, ale natychmiast do niej ruszył i ją złapał.

Potem na murawie niewiele się działo, bramkarze byli praktycznie bezrobotni, nic więc dziwnego, że mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Jagiellonia straciła więc dwa punkty, ale także Tomasika, który z powodu żółtych kartek musi pauzować w następnej kolejce.

W identycznej sytuacji jest też Wołąkiewicz, który osłabi Cracovię w meczu z Legią.

"Pasy" zajmują 12. miejsce w tabeli z 31 punktami.



Paweł Pieprzyca



Jagiellonia Białystok - Cracovia 0-0

