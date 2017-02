Jagiellonia Białystok. Cillian Sheridan jest już w Polsce

To może być hit na koniec okienka transferowego. Cillian Sheridan przyleciał do Polski, by podpisać kontrakt z Jagiellonią Białystok.

Cillian Sheridan był głównym celem transferowym Jagiellonii Białystok nie tylko w tym okienku, ale też pół roku temu. Latem nie udało się go sprowadzić, a teraz, po kilku nieudanych turach negocjacji, też wydawało się, że sprawa upadła.

Nieoczekiwanie, w ostatnim dniu okienka transferowego, Sheridan przyleciał do Warszawy, a stamtąd udał się z pracownikiem klubu do Białegostoku. Prawdopodobnie tylko godziny dzielą go od podpisania kontraktu z Jagiellonią.



Sheridan jest zawodnikiem Omonii Nikozja, a wcześniej Cypryjczycy nie chcieli sprzedać go Jagiellonii. Być może klub z Podlasia zdecydował, że warto wyłożyć więcej, bo na początku lutego dostał dotację od miasta w wysokości 1,7 mln zł.



Oficjalna strona Omonii informuje, że klub z Nikozji zaakceptował ofertę z Białegostoku. Dodaje, że jest bardzo korzystna, a sam piłkarz chce się przenieść do Polski.



Sheridan to trzykrotny reprezentant Irlandii. Jest środkowym napastnikiem o imponujących warunków - ma 196 cm wzrostu. Piłkarze i sztab Jagiellonii zwrócili na niego uwagę w lipcu 2015 roku, gdy klub z Podlasia zmierzył się z Omonią w Lidze Europejskiej, a Sheridan był najlepszym piłkarzem na boisku w obu spotkaniach.

28-letni Irlandczyk w przeszłości grał m.in. w Celtigu Glasgow, CSKA Sofia i APOELu Nikozja. W tym sezonie w 23 meczach strzelił osiem goli, a do tego dołożył siedem asyst.

łs