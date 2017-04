Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica 1-0 w meczu 27. kolejki Ekstraklasy

Jagiellonia Białystok pokonała Bruk-Bet Termalicę Nieciecza 1-0 w meczu 27. kolejki Ekstraklasy. Jedyną bramkę zdobył z rzutu karnego Cillian Sheridan. Było to jego pierwsze trafienie dla nowego klubu. "Jedenastka" została podyktowana za faul na Piotrze Tomasiku, najlepszym zawodniku dzisiejszego spotkania.

Obie drużyny przed spotkaniem znajdowały się w skrajnie różnych sytuacjach. Jagiellonia potrzebowała zwycięstwa, by wrócić na fotel lidera, Bruk-Bet zaś był najgorszą drużyną ligi od początku roku. Z tego powodu z drużyną pożegnał się Czesław Michniewicz, a jego miejsce zajął Marcin Węglewski.

Początek spotkania wyraźnie wskazywał, która drużyna bije się o mistrza kraju. Gospodarze mocno zepchnęli rywali do defensywy i przynajmniej dwukrotnie mogli wyjść na prowadzenie. W 15. minucie doskonale na głowę Cilliana Sheridana dorzucił piłkę Ziggy Gordon, ale Irlandczyk posłał piłkę nad poprzeczką.

Chwilę później to on mógł mieć na koncie asystę. Jego dobre podanie zmarnował jednak Konstantin Wasiljew uderzając zbyt lekko, by pokonać Krzysztofa Pilarza.

Gra "Jagi" siadła jednak kompletnie, gdy boisko musiał opuścić ich najlepszy zawodnik - właśnie Wasiljew. Po jednej z akcji piłkarz złapał się za udo i zasygnalizował, że nie da rady kontynuować gry. Jego miejsce na boisku zajął Taras Romanczuk.

Piłkarze Termaliki jakby wyczuli, że od tego momentu ich rywal jest zdecydowanie mniej groźny i zaczęli odważniej atakować rywali. W doskonałej sytuacji po dograniu Guilherme znalazł się Vladislavs Gutkovskis, ale jego strzał z kilku metrów minął słupek bramki z niewłaściwej strony.

Przed przerwą groźnie z dystansu uderzał także Samuel Sztefanik, ale świetną paradą popisał się Marian Kelemen, przedłużając serię minut bez straty gola do ponad 200.

Po przerwie ciut lepiej wyglądali gospodarze, ale mieli problem z udokumentowaniem swojej przewagi. Na lewej stronie szalał Piotr Tomasik, lecz długo brakowało mu szczęścia pod bramką rywali.

Przed szansą stanął Fiodor Czernych, ale rywale zdążyli go zablokować. W odpowiedzi doskonałe podanie otrzymał Roman Gergel i równie dobrze dograł do Davida Guby. Ten jednak skiksował z dziesięciu metrów.

Dopiero na dziesięć minut przed końcem Jagiellonia potwierdziła lepszą dyspozycję. Kolejny raz w pole karne wpadł z piłką Tomasik i został powstrzymany nieprzepisowym wślizgiem. Do piłki podszedł Sheridan i mocnym strzałem w środek bramki umieścił piłkę w siatce. Było to pierwsze trafienie Irlandczyka dla nowej drużyny i zadecydowało o dzisiejszym zwycięstwie "Jagi".



Wojciech Górski



Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica 1-0 (0-0)

Bramka: Sheridan (80. - z rzutu karnego)

Żółte kartki: Grzyb, Góralski, Frankowski, Romanczuk - Guba, Gergel

