Jagiellonia Białystok - AEK Larnaka 0-1 w meczu sparingowym

Jagiellonia Białystok już rozpoczęła mecze kontrolne przed sezonem. W pierwszym z nich "Jaga" przegrała w Opalenicy 0-1 z cypryjskim AEK Larnaka.

Zdjęcie Trener Ireneusz Mamrot z piłkarzami Jagiellonii na treningu /Maciej Gilewski /Newspix

Białostoczanie przebywają na tygodniowym zgrupowaniu w Grodzisku Wielkopolskim, w planie mają jeszcze sparing z beniaminkiem 3. ligi Stilonem Gorzów.

Reklama

Mecz z wicemistrzem Cypru to pierwsze spotkanie kontrolne piłkarzy Jagiellonii pod wodzą nowego sztabu szkoleniowego. Trener Ireneusz Mamrot tak zestawił składy, by można było sprawdzić wszystkich 24 zawodników, którzy są na zgrupowaniu.

Bramkę dla Larnaki zdobył w 75. min Mytides. W pierwszej połowie rzutu karnego dla wicemistrzów Polski nie wykorzystał Piotr Tomasik.

Białostoczanie przygotowują się na krótkim zgrupowaniu przede wszystkim do dwumeczu z gruzińskim Dinamo Batumi, w 1. rundzie kwalifikacyjnej piłkarskiej Ligi Europejskiej. UEFA zmieniła wynikającą z losowania kolejność spotkań, co oznacza, że 29 czerwca Jagiellonia zagra nie u siebie, lecz na wyjeździe, a 6 lipca w Białymstoku.

Zmiana wynika z tego, że mecz w Gruzji zostanie rozegrany na stadionie w Kutaisi. 6 lipca obiekt jest zajęty, bo zagra tam swój mecz kwalifikacyjny LE miejscowe Torpedo ze słowackim AS Trencin.

Przed wyjazdem do Grodziska trener Mamrot zapowiadał, że w trakcie zgrupowania piłkarze będą trenowali po dwa razy dziennie, bez względu na mecze sparingowe. Odnosząc się do zaplanowanego na czwartek sparingu ze Stilonem Gorzów mówił, że również jest on bardzo potrzebny, bo pozwoli przyjrzeć się bliżej wszystkim zawodnikom.

Jagiellonia Białystok - AEK Larnaka 0-1 (0-0)



Bramka: 0-1 Nestor Mytidis (75.)



Jagiellonia Białystok: Marian Kelemen (60. Damian Węglarz) - Ziggy Gordon (46. Łukasz Burliga), Dawid Szymonowicz (46. Ivan Runje), Guti (46. Luka Asatiani), Piotr Tomasik (46. Guilherme) - Arvydas Novikovas (46. Karol Świderski), Rafał Grzyb (46. Damian Szymański), Taras Romanczuk (46. Jacek Góralski), Przemysław Mystkowski (46. Dmytro Chomczenowski), Fiodor Cernych (30. Dawid Polkowski; Patryk Klimala) - Łukasz Sekulski (46. Cillian Sheridan).



AEK Larnaka: Juan Pablo Colinas - David Catala (60. Michalis Filippou), Jorge Larena (60. Juanma Ortiz), Joan Tomas (65. Kostas Charalabidis), Ivan Triczkovski (65. Tete), Hector Hevel (65. Thomas Ioannou), Vladimir Boljević (60. Kostas Mintíkkis), Vincent Laban (60. Nikos Englézou), Elvir Maloku (65. Carles Soria), Marios Antoniadis (60. Javier Garrido), Onissiforos Roussias (46. Nestor Mytidis).