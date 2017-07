El. LE: Jagiellonia Białystok - FK Gabala na żywo

Jagiellonia Białystok podejmuje FK Gabala w rewanżowym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Zdjęcie Jagiellonia wygrała z Termalicą 1-0 w 1. kolejce Ekstraklasy /fot. Jacek Bednarczyk /PAP

Zobacz relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - FK Gabala!

Pierwsze spotkanie w Baku zakończyło się remisem 1-1. Gola dla "Jagi" strzelił Taras Romanczuk w 15. minucie, a do remisu doprowadził Steven Joseph-Monrose na początku drugiej połowy.



"Stoimy przed dużą szansą, żeby zrobić historyczny krok do trzeciej rundy" - powiedział trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. "Znamy atuty przeciwnika, ale też znamy swoje mocne strony. Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, ale jesteśmy na to przygotowani, zarówno pod względem taktycznym, jak i fizycznym" - dodał.



"Przekonaliśmy, że potencjał ofensywny FK Gabala jest bardzo duży. Musimy zagrać jeszcze lepsze spotkanie niż w Baku i być przede wszystkim skuteczniejszym. Najgorsze, co można zrobić, to nastawić wszystkich, że sprawa awansu jest przesądzona, a tak nie jest. Apeluję do kibiców, aby nam pomagali od pierwszej do ostatniej minuty" - podkreślił szkoleniowiec "Jagi".



Na zwycięzce rywalizacji Jagiellonii z FK Gabala czeka już w trzeciej rundzie eliminacji grecki Panathinaikos Ateny.

Rewanżowe mecze 2. rundy el. LE - sprawdź wyniki