Dinamo Batumi – Jagiellonia 0-1. Ireneusz Mamrot: Trzeba szanować to, co mamy

Jagiellonia Białystok pokonała na wyjeździe Dinamo Batumi 1-0 w pierwszym meczu 1. rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Tym spotkaniem na ławce trenerskiej "Jagi" zadebiutował Ireneusz Mamrot.

Zwycięstwo wicemistrzów Polski mogło być bardziej okazałe, ale piłkarze Jagiellonii nie wykorzystali wielu dogodnych sytuacji. W 14. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Cillian Sheridan. Irlandzki napastnik zrehabilitował się w 50. minucie, kiedy to mocnym strzałem z kilku metrów nie dał szans bramkarzowi Dinama.



"Przede wszystkim jestem zadowolony ze zwycięstwa, bo jeśli chodzi o wynik, to oprócz akcji bramkowej stworzyliśmy sobie bardzo dużo sytuacji" - skomentował Ireneusz Mamrot na oficjalnej stronie internetowej klubu.



"W trakcie meczu nie obawiałem się tego, że zmarnowane przez nas sytuacje się zemszczą. Rywale nie mieli okazji stuprocentowych, aczkolwiek przy ich agresywnym stylu gry i aktywnym "zbieraniu" drugich piłek czasem było gorąco pod naszą bramką. Nasza skuteczność powinna być lepsza, a były też sytuacje, w których mogliśmy popisać się lepszym ostatnim dograniem i ten wynik mógł być bardziej korzystny. Trzeba jednak szanować to, co mamy, i być skoncentrowanym przed rewanżem" - dodał szkoleniowiec "Jagi".



Rewanż odbędzie się 6 lipca w Białymstoku (godz. 20.30).

