Piękna partnerka Igora Angulo. Powalczy o tytuł najładniejszej WAG Ekstraklasy? (wideo)

Igor Angulo to prawdziwa rewelacja początku sezonu Ekstraklasy. Król strzelców I ligi ewidentnie ma chrapkę na podobny tytuł w najwyższej klasie rozgrywkowej, bo w pierwszych 3 meczach zdobył aż 6 bramek. Do rywalizacji z ekstraklasowymi konkurentkami w kategorii WAGs może za to z pewnością stanąć jego niezwykle atrakcyjna partnerka, Argi Romaña.