Szymon Matuszek po meczu Pucharu Polski. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Co do całości, to możemy być zadowoleni. ROW to dobra drużyna. Wiedzieliśmy, że jeżeli jeden czy drugi odpuści, to nie będzie łatwo. Na szczęście pierwsi strzeliliśmy gola i ostatecznie wygraliśmy 2-0 - powiedział Szymon Matuszek, kapitan Górnika Zabrze, wracający po przerwie do gry, po wyjazdowym zwycięstwie nad ROW-em 1964 Rybnik w 1. rundzie Pucharu Polski.