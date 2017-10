Zagłębie - Górnik 3-2. Adam Wolniewicz: Gdyby VAR zadziałał na naszą korzyść...

Zagłębie Lubin wygrało z Górnikiem Zabrze 3-2 w niedzielnym spotkaniu 12. kolejki Lotto Ekstraklasy. "Miedziowi" dogonili tym samym ekipę Marcina Brosza. Trzy czołowe zespoły: Lech Poznań, Górnik i Zagłębie mają po 22 punkty.

Zdjęcie Górnik przegrał z Zagłębiem 2-3 /Fot. Jan Karwowski /PAP

Mecz rozpoczął się wyśmienicie dla "Miedziowych", którzy już w 7. minucie objęli prowadzenie za sprawą Bartłomieja Pawłowskiego. Zabrzanie doprowadzili do wyrównania w 26. minucie. Martina Polaczka do kapitulacji zmusił Michał Koj. W końcówce pierwszej części do siatki Górnika trafił Jakub Świerczok. Po ładnym strzale Szymona Matuszka bramkarz Zagłębia wyciągał piłkę z siatki po raz drugi. Sędzia Tomasz Musiał początkowo gola uznał, ale po chwili skorzystał z systemu VAR i bramkę anulował, bo Matuszek był na spalonym.

"Gdyby ten VAR zadziałał troszkę na naszą korzyść, a nie zadziałał, to taka bramka do szatni na 2-2 dawałaby dobry rezultat i na drugą połowę wyszlibyśmy jeszcze bardziej zmotywowani - skomentował Adam Wolniewicz, odnosząc się do nieuznanego gola Matuszka.

Po zmianie stron znów popisał się Świerczok strzelając swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Rozmiary porażki zmniejszył w doliczonym czasie gry Mateusz Wieteska.

