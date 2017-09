Wigry Suwałki - Górnik Zabrze 0-1 w sparingu

Piłkarze Górnika Zabrze pokonali Wigry Suwałki 1-0 w meczu sparingowym rozegranym podczas przerwy na spotkania reprezentacji w el. MŚ.

Jedynego gola z rzutu wolnego zdobył Damian Kądzior, który w poprzednim sezonie był piłkarzem Wigier.

Spotkanie uświetniło obchody 70-lecia suwalskiego klubu. Obchody rozpoczęły się w południe przed stadionem przy ul. Zarzecze, gdzie odbył się piknik rodzinny. Atrakcją były też wybory Miss Suwałk, które wygrała 20-letnia Emilia Lutyńska. Potem zarząd suwalskiego klubu uhonorował 112 osób szczególnie zasłużonych dla suwalskich Wigier.



Jak powiedział prezes klubu Dariusz Mazur, zarząd wyróżnił odznaką "Zasłużony dla SKS Wigry Suwałki" trenerów, byłych piłkarzy, działaczy i wiele osób, które pomagały przez lata klubowi. - Odznaczenie i docenienie wszystkich, którzy włożyli wiele serca dla klubu, to najważniejszy punkt obchodów, nawet ważniejszy od meczu. Wśród nich są osoby, które były przy tworzeniu klubu oraz ci, którzy dzisiaj pracują dla Wigier - dodał Mazur.



Według niego, najlepsze osiągnięcia klubu to awans do pierwszej ligi w 2014 roku, udział zespołu w półfinale Pucharu Polski w ubiegłym roku, ale także awans do 1/16 Pucharu Polski w 1978 roku, kiedy Wigry grały w 3. lidze.



- Wigry to klub markowy, pierwszoligowy, chociaż ostatnio w meczach nie wychodzi najlepiej. Mam nadzieję, że po tych porażkach przyjdzie czas na sukcesy. Miasto wspiera i będzie wspierało Wigry Suwałki - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. Dodał, że miasto planuje kolejne inwestycje na stadionie, gdzie chce wybudować drugą krytą trybunę dla kibiców.



Wigry po sześciu meczach w 1. lidze mają zaledwie 2 punkty i zajmują 17. miejsce w tabeli. Zespół po sezonie 2016/2017 opuściło 15 zawodników, zaś 16 przyszło. Dlatego nowy trener Artur Skowronek musi budować drużynę od początku.



- Budujemy nowy zespół, mamy tylko dwa punkty. Każdemu zależy, żeby było lepiej i robimy wszystko, żeby tak było. Myślę, że cel, który sobie postawiliśmy, czyli utrzymanie w pierwszej lidze, osiągniemy. Dalej szukamy wzmocnień i ten zespół będzie wyglądał niedługo dobrze - powiedział Mazur.



Prezes Wigier zapowiedział, że we wrześniu zmieni się status klubu, który jest prowadzony przez stowarzyszenie. W ciągu miesiąca zostanie przekształcony w spółkę akcyjną.



Klub o nazwie Wigry powstał w 1947 roku. Zespół 30 razy uczestniczył w rozgrywkach 3. ligi piłkarskiej. Drużyna w 2014 roku awansowała do 1. ligi piłkarskiej i gra w niej do tej pory. Najbardziej znanym wychowankiem Wigier jest bramkarz Wojciech Kowalewski, który zagrał 11 razy w reprezentacji Polski.



Od pięciu lat Wigry grają na nowoczesnym stadionie, który został zmodernizowany kosztem 22 mln zł. Boisko ma podgrzewaną murawę i nowe oświetlenie o mocy 1200 luksów. Stadion ma 3 tys. miejsc siedzących.



Wigry Suwałki - Górnik Zabrze 0-1 (0-0)

Bramka - 0-1 Damian Kądzior (66.).



Wigry Suwałki: Przemysław Wróbel (30. Hieronim Zoch; 60. Łukasz Budziłek) - Artur Bogusz (60. Patryk Klimala), Adrian Jurkowski (60. Rafał Remisz), Rafał Remisz (46. Robert Dadok), Radosław Bukacki - Karol Mackiewicz (60. Krzysztof Wołkowicz), Patryk Sokołowski (46. Kamil Kościelny), Mateusz Radecki (46. Robert Obst), Damian Gąska (60. Mariusz Rybicki), Serhij Pyłypczuk - Laurențiu Iorga (75. Damian Gąska).

Górnik Zabrze: Grzegorz Kasprzik - Mateusz Kulanek, Ołeksandr Szeweluchin, Daniel Wajsak, Bartłomiej Olszewski - Sandi Arczon (75. Krzysztof Kiklaisz), Erik Grendel, Damian Kądzior, Marcin Urynowicz (77. Wojciech Wenglorz), David Ledecky (89. Dariusz Kamiński), Dominik Lasik (88. Daniel Liszka).