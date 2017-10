Puchar Polski. Górnik Zabrze chce zapewnić sobie zaliczkę przed rewanżem

Dziś pierwsze ćwierćfinałowe spotkanie Pucharu Polski, lider I ligi Chojniczanka gra u siebie z wiceliderem Ekstraklasy Górnikiem Zabrze. - Z Chojnic chcemy przywieźć korzystny wynik, tak, żeby potem, przed rewanżem w Zabrzu przystawić tylko stempel za awans do kolejnej rundy Pucharu Polski – mówi napastnik zabrzan Łukasz Wolsztyński.

Zdjęcie Łukasz Wolsztyński w meczu z Koroną Kielce /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Górnik to sześciokrotny triumfator Pucharu Polski. Pod tym względem lepsza jest tylko Legia. Po raz ostatni klub z Zabrza triumfował jednak w pucharowych rozgrywkach dawno temu, bo w 1972 roku. Na tym szczeblu rozgrywek, 1/4 finału, zabrzanie byli po raz ostatni w sezonie 2013/14, ale lepszy okazał się wtedy późniejszy triumfator Zawisza Bydgoszcz. Jak będzie teraz? W Zabrzu liczą na dobrą zaliczkę w pierwszym, wyjazdowym spotkaniu i awans do kolejnej fazy rozgrywek.



- Jedziemy tam w roli faworyta. Jesteśmy w Ekstraklasie, jesteśmy w czubie tabeli. Z Chojniczanką trzeba zagrać bardzo dobre spotkanie, tak, żeby wywieźć stamtąd korzystny wynik - podkreśla Łukasz Wolsztyński.



W Górniku pod znakiem zapytania stoi występ poobijanego w spotkaniu przeciwko Koronie Szymona Żurkowskiego. W porównaniu do ostatniego ligowego meczu z kielczanami, do składu wraca za to pauzujący za żółte kartki w Ekstraklasie hiszpański obrońca Dani Suarez.



Piłkarze z Zabrza grają teraz co kilka dni. Po meczu w Chojnicach czeka ich kolejne wyjazdowe spotkanie, tym razem w Ekstraklasie z Sandecją Nowy Sącz na stadionie w Niecieczy w sobotę wieczorem.



- Po meczu z Koroną mieliśmy regenerację, odnowę, masaże i rowerki. Tak wygląda nowoczesna odnowa, a nie, jak to było wcześniej, odpoczynek w domu. Teraz jest inaczej. Po południu każdy przychodzi do domu, zje i musi się wyspać. Rodzina jest na to przygotowana, bo wie, że teraz jest ciężki okres, gramy co trzy, cztery dni i najbliżsi muszą się do tego dostosować. Czasu do spędzenia z rodziną będzie znowu więcej, kiedy przyjdzie przerwa na kadrę - mówi Szymon Matuszek, kapitan Górnika.



Transmisja z dzisiejszego meczu Chojniczanka - Górnik w Polsacie Sport. Początek meczu godzina 20.30.



Michał Zichlarz

