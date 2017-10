Igor Angulo nabrał sędziego: Tyle na ten temat

Trwa świetna seria Igora Angulo. W niedzielnych derbach z Piastem, napastnik Górnika zdobył swojego 12. gola w tym sezonie. Tym razem z kontrowersyjnego karnego, podyktowanego zresztą za rzekomy faul na nim. Mógł jeszcze raz trafić z "jedenastki" w doliczonym czasie gry, ale bramkarz gliwiczan złapał piłkę po jego uderzeniu.

33-letni Angulo i tak ma powody do zadowolenia. Górnik wygrywa, a doświadczony napastnik otwiera klasyfikację najskuteczniejszych w Ekstraklasie.



- W meczu z Piastem, jak zwykle staraliśmy się, ale nie było łatwo, bo rywal dobrze prezentował się w defensywie. Na szczęście finał był dla nas udany, udało się zdobyć gola i wygrać. Bardzo się z tego cieszymy. Nie grało się jednak łatwo, bo nie było miejsca z przodu, nie było miejsca do grania w środku pola. Rywal mocno zawężał pole gry, a zawodnicy byli dobrze ustawieni. Stąd nasze kłopoty. W drugiej połowie nasza gra wyglądała już trochę inaczej. Na boisku zrobiło się więcej miejsca, co udało nam się wykorzystać - ocenia Angulo, który do bramki trafił w 82. minucie z rzutu karnego.



Wcześniej sędzia dał się nabrać na teatralny upadek Hiszpana, po starciu z prawym obrońcą Piasta Martinem Konczkowskim. - Wszystko odbyło się bardzo szybko. Najważniejsze, że sędzia odgwizdał karnego, mnie udało się go wykorzystać i możemy się teraz cieszyć z kolejnej wygranej. Przy drugiej "jedenastce", to może za bardzo się pospieszyłem. Szkoda. Co do karnego, to jest on zawsze wtedy, kiedy sędzia go podyktuje. Tyle na ten temat - ucina krótko Angulo.



W klasyfikacji najskuteczniejszych Angulo, z 12. trafieniami na koncie, wyprzedza Marcina Robaka, Marco Paxao i Carlitosa. Ile bramek zdobędzie w tym sezonie?



- Cały czas powtarzam jedno, moim głównym celem nie jest to, żeby być królem strzelców. Moim głównym celem jest to, żeby w lidze być jak najwyżej z Górnikiem. Jesteśmy na pierwszym miejscu, więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony - podkreśla.



Teraz przed ligowymi piłkarzami okres spokoju, a pora na mecze reprezentacji. - Wiadomo, że cieszymy się z prowadzenia w tabeli i chcemy utrzymać to miejsce jak najdłużej. Teraz dla części z nas okres krótkiego wypoczynku, a także czas, żeby przygotować się do kolejnych ligowych gier. Jeśli chodzi o mnie, to trafiam teraz do bramki rywala, więc może lepiej byłoby grać regularnie, ale to nie jest problem. Trochę odpoczynku też się przyda. Po reprezentacyjnej przerwie wrócę na ligowe boiska jeszcze silniejszy - zaznacza.



Michał Zichlarz, Zabrze

