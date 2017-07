Igor Angulo debiutował u słynnego trenera. Chce podbić Ekstraklasę

Zapowiadał się na wielkiej klasy zawodnika. Grał w juniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Hiszpanii, a w pierwszym składzie słynnego Athletic Bilbao zadebiutował jako nastolatek. Teraz jest gwiazdą na polskich boiskach . W poprzednim sezonie był królem strzelców I ligi, a teraz przewodzi stawce najlepszych strzelców Ekstraklasy. O kim mowa? O napastniku Górnika Zabrze Igorze Angulo.

Zdjęcie Igor Angulo (z lewej) w meczu z Legią /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze!

Reklama

Relację można również śledzić na urządzeniach mobilnych

33-letni Angulo pochodzi z Bilbao, a piłkarskiego abecadła uczył się w słynnym Athletic, gdzie szybko przebił się do pierwszego składu. W La Liga zadebiutował jako 19-latek, a szansę gry w pierwszym zespole dał mu nie kto inny jak Jupp Heynckes. Przed laty świetny napastnik Borussii Moenchengladbach i reprezentacji Niemiec, a potem wybitny trener, który zaliczał triumfy w Lidze Mistrzów z Realem Madryt, a następnie Bayernem Monachium.



Swój pierwszy mecz w Primera Division Angulo rozegrał 23 marca 2003 roku. Wystąpił w końcówce przegranego przez Athletic 1-2 spotkania z Celtą Vigo na wyjeździe. - Debiut w La Liga był dla mnie czymś niezwykłym. Zagrałem w klubie ze swojego miasta, miałem kilkanaście lat, w drużynie byli tacy zawodnicy, jak Joseba Etxeberria czy Karanka. Do tego szansę dał mi sam Jupp Heynckes. Wiele się od niego nauczyłem, to była wielka postać. Niesamowite i wspaniałe przeżycie - opowiadał Interii hiszpański piłkarz.



W pierwszym zespole Athletic zaliczył jeszcze trzy występy jesienią 2004 roku. Potem występował w klubach drugiej i trzeciej ligi, żeby następnie przenieść się za granicę. Grał we francuskim AS Cannes, a przed przyjściem do Polski w klubach z Cypru czy Grecji. Dla drugoligowego Apollonu Smyrnis, w sezonie 2014/15, w 30 meczach zdobył 14 bramek. Gdziekolwiek grał, to strzelał po kilka czy kilkanaście goli.



Jak było z transferem do Polski latem zeszłego roku? - Miałem oferty z greckich klubów, ale zdecydowałem się na Polskę. Dzwonił i przekonał mnie do tego trener Górnika. Przyjechałem na miejsce i zdecydowałem się podpisać kontrakt - mówi Angulo.



- Zanim do nas trafił kontaktował się ze mną na messengerze. Wiedział, że grałem w Hiszpanii, pytał o Górnika, jakie są tutaj warunki, jak to wygląda. Po przyjeździe szybko się odnalazł. Zresztą zaraz zaczął zdobywać bramki, a to najlepszy sposób na wkupienie się do drużyny. Podoba mu się w Polsce, dobrze się tutaj czuje - mówi kapitan Górnika Szymon Matuszek, który ma za sobą kilkuletni okres występów w Hiszpanii w UD Horadada i w trzecim zespole Realu Madryt.



Angulo walnie przyczynił się do tego, że Górnik po roku przerwy wrócił w szeregi najlepszych. W poprzednim sezonie zdobył dla zabrzańskiej jedenastki 17 bramek i wywalczył tytuł króla strzelców I ligi. Z przytupem rozpoczął też obecne rozgrywki. W meczu z Legią w poprzedniej kolejce błysnął świetną formą i skutecznością, zdobywając w wygranym 3-1 starciu z mistrzem Polski dwa gole. Po nieobecność kontuzjowanego Matuszka pełni nawet funkcję kapitana zespołu.



Czy równie skuteczny, jak w poprzednim sezonie, będzie i teraz? - Spróbuję powalczyć o koronę króla strzelców, ale moim głównym zadaniem jest pomoc drużynie i interes zespołu. Co do moich bramek, to do Górnika zostałem sprowadzony po to, żeby strzelać dla niego gole, to moje zadanie, z którego staram się wywiązywać. Z Legią udało się trafić dwa razy, więc jest wielka radość. Teraz trzeba się już jednak skupiać na kolejnych grach - tłumaczy nam hiszpański snajper, który szansę na kolejne bramki w Ekstraklasie będzie miał już w niedzielę. Jego Górnik, w jednym z najciekawszych spotkań 2. kolejki Ekstraklasy, zmierzy się na wyjeździe z wicemistrzem Polski Jagiellonią Białystok.



Michał Zichlarz

Wyniki, tabela i terminarz Ekstraklasy