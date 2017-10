Górnik Zabrze wśród 100 europejskich klubów z najwyższą frekwencją

Rewelacyjne wyniki Górnika Zabrze spowodowały, że beniaminek po 14. kolejce jest liderem Ekstraklasy. W parze z dobrymi rezultatami idzie także wysoka frekwencja - drużyna z Zabrza jest jedynym polskim zespołem w pierwszej setce europejskich klubów z najwyższą frekwencją na domowych meczach.

Zdjęcie Piłkarze Górnika Zabrze /Adam Warżawa /PAP

W tym sezonie nie zdarza się, by stadion Górnika świecił pustkami. Przeciwnie - na meczach ligowych jest on wypełniony do ostatniego miejsca, a średnia liczba widzów wynosi 22 329. Daje to zabrzańskiemu klubowi 96. miejsce wśród wszystkich europejskich drużyn. Górnik jest też jedynym polskim klubem, który zmieścił się w pierwszej setce zestawienia hiszpańskiego portalu Deportes&Finanzas, zajmującego się głównie analizowaniem finansowych aspektów sportu.

Największą średnią frekwencją w Europie pochwalić może się Borussia Dortmund, na mecze której regularnie uczęszcza ponad 80 tysięcy ludzi. To wynik wyśmienity, biorąc pod uwagę, że drugi w zestawieniu Manchester United ma frekwencje niższą aż o 5 tysięcy. Trzecie miejsce zajmuje Bayern Monachium, czwarte Tottenham Hotspur, a piąte Real Madryt. Najwięksi rywale "Królewskich", a więc Atletico i FC Barcelona plasują się odpowiednio na szóstej i siódmej pozycji.

W pierwszej setce znalazło się aż 26 drużyn z Anglii i 23 z Niemiec, które zdominowały ranking. Prócz nich największymi frekwencjami może pochwalić się 11 klubów z Francji, dziewięć z Hiszpanii, osiem z Włoch, pięć z Holandii, cztery z Turcji, trzy z Rosji i Portugalii, dwie z Belgii oraz po jednej z Polski, Szwecji i Szwajcarii.

WG