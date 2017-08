Górnik Zabrze - Wisła Płock. Zabrzanie bez Brosza na ławce

W pierwszym meczu siódmej kolejki Ekstraklasy jedenastka z Zabrza zmierzy się dziś (18) u siebie z Wisłą Płock. Górnika w tym meczu poprowadzi trener bramkarzy Marek Matuszek.

Zdjęcie Sędzia Paweł Raczkowski w otoczeniu piłkarzy Górnika Zabrze /Jacek Kozioł / SE /East News

Zapraszamy na relację na żywo z meczu

Reklama

Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych

To pokłosie decyzji Pawła Raczkowskiego, który tydzień temu, w meczu Cracovia - Górnik, podyktował przeciwko zabrzanom w końcówce dwa rzuty karne, pokazał jedną czerwoną i siedem żółtych kartek, a dodatkowo usunął na trybuny trenerów Marcina Brosza i jego asystenta Marka Kasprzyka. W tej sytuacji dzisiaj 14-krotnego mistrza Polski poprowadzi trener bramkarzy...

Górnik nie pierwszy raz w tym sezonie zagra bez pierwszego szkoleniowca na ławce. W pierwszym meczu tego sezonu z Legią trener Brosz musiał usiąść na trybunach, co było karą za usunięcie na trybuny w ostatnim pierwszoligowym meczu z Wisłą w Puławach jeszcze w czerwcu. Z mistrzem Polski drużynę z Zabrza prowadził jego asystent Marek Kasprzyk, dziś będzie to Marek Matuszek.

Z kolei piątkowego rywala Górnika poprowadzi świetnie znany w Zabrzu Jerzy Brzęczek, który w górnośląskim zespole z powodzeniem występował jako zawodnik, w latach 1993-94 i 2007-08.

Zabrzanie są faworytem dzisiejszego meczu, ale były świetny piłkarz, a także pięciokrotny trener Górnika Jan Kowalski przestrzega.

- Piłka nożna przez to jest tak ciekawa i przez to chodzi na nią tyle ludzi, że nigdy nie wiadomo co się wydarzy i jakie wyniki padną. Tutaj niczego nie można być pewnym i niczego zawczasu nie można przesądzać, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Najlepszy tego przykład mieliśmy w Krakowie tydzień temu. Górnik prowadził już z Cracovią 3-1, była końcówka i nikt nie spodziewał się tego, jak wszystko się skończy. Na wszystko wpływ ma wiele czynników. W Krakowie wszyscy widzieli, co się wydarzyło, tak, że przestrzegam przed zbytnią pewnością siebie. W piłce wszystko weryfikuje boisko - mówi jedna z legend zabrzańskiego klubu.

Po sześciu kolejkach Górnik ma na swoim koncie dziewięć punktów i zajmuje szóste miejsce w tabeli. Wisła Płock ma o dwa punkty mniej i jest 10. Początek meczu na Arena Zabrze o godzinie 18. Sędzią spotkania jest Tomasz Musiał z Krakowa.

Michał Zichlarz