Górnik Zabrze. Skończyły się bilety na mecz z Legią Warszawa

Zabrze przez rok bardzo stęskniło się za Ekstraklasą! Właśnie skończyły się bilety na na sobotni mecz 1. kolejki z Legią Warszawa. To oznacza, że spotkanie obejrzy 24 tys. widzów!

Zdjęcie Prezentacja piłkarzy Górnika Zabrze /Andrzej Grygiel /AFP

W Zabrzu są głodni Ekstraklasy. Rok temu kibice i piłkarze płakali po spadku do I ligi, a później długo nic nie zapowiadało, że zabrzanie szybko dołączą do elity.



W końcówce rozgrywek mieli jednak serię zwycięstw i rzutem na taśmę zapewnili sobie awans. Zabrze oszalało!



Teraz na Śląsku przygotowują się do inauguracji. Zabrzanie latem pozyskali pomocnika Damiana Kądziora (ostatnio Wigry Suwałki) i obrońców Michała Koja (Ruch Chorzów) oraz Mateusza Wieteskę (zawodnik Legii, wiosną w pierwszoligowym Chrobrym Głogów).



Po sezonie odeszło z Górnika dziewięciu zawodników, m.in. obrońcy Adam Danch, Rafał Kosznik i Bartosz Kopacz oraz pomocnicy Aleksander Kwiek i Dawid Plizga.

Drużyna trenera Marcina Brosza w pierwszej kolejce podejmie 15 lipca mistrza Polski Legię Warszawa w obecności ponad 24 tys. widzów.

- To rzeczywiście młodzi chłopcy, ale my ten zespół budujemy. Nie tylko na jeden, dwa mecze, tylko na lata. Kiedy oni mają się ogrywać, zdobywać doświadczenie? - powiedział trener.

Jego zdaniem piłkarze muszą się odnaleźć w klubie, który ma na koncie 14 tytułów mistrzowskich.

- Oczekiwania są ogromne, zdajemy sobie z tego sprawę. Bierzemy pod uwagę, że pewne rzeczy trzeba będzie korygować. Ci zawodnicy zasłużyli na grę w ekstraklasie, wyrywając w końcówce sezonu awans. Pracujemy nad tym, by wraz z wiekiem przyszło doświadczenie. Mecz z mistrzem Polski to takie zwieńczenie pierwszej ligi - dodał.

Jego podopieczni wygrali sześć ostatnich spotkań minionego sezonu, co dało powrót do elity po rocznej "banicji".

- Nasza gra do przodu, na +tak+, spowodowała, że ludzie lubią się utożsamiać z zespołem - ocenił szkoleniowiec, wskazując tłum kibiców zgromadzonych podczas prezentacji zorganizowanej obok stadionu.

Legia w środę rozegra wyjazdowy mecz z fińskim IFK Mariehamn w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów.

- W każdym spotkaniu można zdobyć trzy punkty. Wiadomo, że Legia dodaje adrenaliny. Musimy być dobrze przygotowani - jak zawsze. Czekamy, jak Legia zagra w LM - stwierdził Brosz.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przypomniała, że podczas budowy stadionu niektórzy mówili, iż jest on za duży.

- A dziś słyszymy, że zabrakło biletów. Czyli tak jak piłkarze przystępują do pracy na boisku, my musimy zabrać się roboty, żeby mogło nas na stadionie zasiąść więcej - zadeklarowała.

Arena Zabrze ma trzy nowe trybuny o łącznej pojemności ponad 24 tys. Z czwartej, starej trybuny korzystają tylko dziennikarze. Docelowo ma ona pomieścić 8 tys. kibiców.