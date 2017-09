Górnik Zabrze. Rekord frekwencji, bo "grają najlepszą piłkę”

W Zabrzu mają się czym pochwalić! W dzisiejszym, wieczornym meczu przeciwko Śląskowi, na stadionie im. Ernesta Pohla, po raz kolejny w tym sezonie pojawi się komplet, prawie 23 tys. kibiców. Pod względem średniej frekwencji, z 14-krotnym mistrzem Polski, nie może się równać w tym sezonie żaden ekstraklasowy klub!

Zdjęcie Na mecze Górnika kibice tłumnie przychodzą nie tylko w Zabrzu, ale też na wyjeździe (tu w Niecieczy). /Jacek Bednarczyk /PAP

Z 66 meczów Ekstraklasy w tym sezonie, zaledwie osiem zgromadziło ponad 20 tysięczną publikę. Połowa z tych spotkań została rozegrana w Zabrzu. Cztery mecze zespołu prowadzonego przez trenera Marcina Brosza na swoim stadionie, zobaczyło w sumie 88 178 kibiców, co daje świetną średnią 22 044 na jedno spotkanie. Tylko rozegrany w piątek po południu 25 sierpnia mecz z Wisłą Płock nie zapełnił Areny Zabrze, a oglądało go 20 054 fanów. Na pozostałych był komplet 22 708 kibiców.



Dziś ze Śląskiem, w meczu na szczycie 9. kolejki Ekstraklasy, stadion znowu będzie wypełniony do ostatniego miejsca. Już tydzień temu, na starce z wrocławianami, sprzedano kilkanaście tysięcy wejściówek. W czwartek wieczorem klub, na oficjalnej stronie internetowej, poinformował o zakończeniu sprzedaży. Po raz kolejny w tym sezonie mecz Górnika zobaczy więc 22 708 kibiców.



Tylko dwa inne spotkania w tym sezonie przebiły tę frekwencję. To derby Krakowa rozegrane miesiąc temu i mecz Śląska z Legią z poprzedniej kolejki.



- Górnik gra w tej chwili najlepszą i najładniejszą piłkę w lidze, która może się podobać wszystkim kibicom. Graja ofensywnie, z sercem, strzelają dużo bramek. Tracąc też niestety sporo, ale taki styl naprawdę może się podobać - podkreśla Adam Kompała, były świetny piłkarz Górnika, król strzelców Ekstraklasy z sezonu 1999/2000.



Średnia 22 044 widzów na zabrzańskim stadionie sprawia, że na każdym meczu u siebie Górnik zarabia w granicach 0,5 miliona złotych. Znacznie ułatwia to funkcjonowanie klubu, który ma przecież spore zadłużenie. Jeśli zabrzanie dalej będą tak grali, a z obietnic wywiążą się władze miasta, to frekwencja na Arena Zabrze może być za rok czy dwa jeszcze większa. Wiążę się to z wybudowanie czwartej trybuny. Wtedy pojemność stadionu będzie wynosiła 31 871 miejsc. Koszt budowy to 60 mln zł, ale miasto, które jest właścicielem klubu i stadionu, ma już 1/3 tej kwoty i zapowiada dokończenie inwestycji.



Michał Zichlarz



Mecze z największą frekwencją w sezonie 2017/18

Wisła Kraków - Cracovia 2-1 (V kolejka). Frekwencja: 25 523

Śląsk - Legia 2-1 (VIII kolejka). Frekwencja: 24 086

Górnik - Legia 3-2 (I kolejka). Frekwencja: 22 708

Górnik - Wisła Kraków 3-2 (III kolejka). Frekwencja: 22 708

Górnik - Arka 1-1 (V kolejka). Frekwencja: 22 708

Lech - Korona 1-0 (IX kolejka). 20 581

Lech - Arka 3-0 (VII kolejka). Frekwencja: 20 574

Górnik - Wisła Płock 4-0 (VII kolejka). 20 054