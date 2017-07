Górnik Zabrze. Matuszek: Męczyłem się ogromnie

​Kolejny dobry mecz w wykonaniu Górnika Zabrza. Wczoraj, w I rundzie Pucharu Polski, zespół prowadzony przez Marcina Brosza pewnie pokonał na wyjeździe drugoligowy ROW 1964 Rybnik 2-0. Wydarzeniem spotkania był występ, po ponad dwóch miesiącach przerwy kapitana Górnika Szymona Matuszka.

Doświadczony 28-letni pomocnik nabawił się poważnej kontuzji stawu skokowego lewej nogi, w jednym z ostatnich meczów poprzedniego sezonu ze Zniczem Pruszków. Z tego powodu nie zagrał w kilku ostatnich meczach poprzednich rozgrywek. Tegoroczny sezon też zaczął w roli widza. Na szczęście od tygodnia piłkarz trenuje już z drużyną na pełnych obrotach, a jak pokazał wczorajszy mecz w Rybniku, jest w dobrej formie. To właśnie po jego strzale zabrzanie objęli prowadzenie, potem rezultat ustalił, pięknym strzałem z dystansu Marcin Urynowicz. W 1/16 pucharowych rozgrywek rywalem Górnika na wyjeździe będzie Sokół Ostróda (9 sierpnia).



- Co do całości, to możemy być zadowoleni. ROW to dobra drużyna. Wiedzieliśmy, że jeżeli jeden czy drugi odpuści, to nie będzie łatwo. Na szczęście pierwsi strzeliliśmy gola i ostatecznie wygraliśmy 2-0. Co do mnie, to cieszą pochlebne opinie, ale ja mam trochę odmienne odczucia. Muszę przyznać, że męczyłem się ogromnie. No ale pierwsze koty za ploty, trzeba było się przemóc, choć w 40. czy 60. minucie miałem taki kryzys, że chętnie bym odpuścił i poprosił o zmianę, ale gdzieś tam ta opaska człowieka mobilizuje do wytrwania. Z drugiej strony nigdy nie byłem takim zawodnikiem, który zgłaszał trenerowi, że chce zejść z boiska. Trzeba było dać z wątroby, ile było można. Cieszę się, że wytrwałem. O to jestem mocniejszy. Pokazałem trenerowi, że będzie mógł na mnie liczyć w kolejnych grach - mówi Matuszek.



Teraz przed kapitanem Górnika i zabrzanami spotkanie w sobotę u siebie z liderem Ekstraklasy Wisłą Kraków (godz. 20.30). - Każdy mecz w Ekstraklasie jest arcyważny. Wcześniej graliśmy z mistrzem i wicemistrzem, a teraz z grającą dobrze i skutecznie Wisłą. W ostatnim ligowym spotkaniu nie uciekliśmy się od błędów indywidualnych. W tygodniu pracowaliśmy, żeby ich nie powielać - podkreśla kapitan 14-krotnego mistrza Polski.

