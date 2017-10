Górnik Zabrze. Marcin Brosz ma kłopoty kadrowe

Niepewny jest udział w sobotnim meczu przeciwko Sandecji bramkarza numer 1 Górnika Zabrze Tomasza Loski. Młodzieżowy reprezentant Polski doznał kontuzji w pucharowym starciu z Chojniczanką. – Tutaj będą decydowały godziny – mówi Marcin Brosz, trener Górnika.

Zdjęcie Tomasz Loska w meczu z Chojniczanką /Fot. Adam Warżawa /PAP

Zapraszamy na relację na żywo z meczu Sandecja Nowy Sącz - Górnik Zabrze!

Loska nabawił się urazu w końcówce pierwszego ćwierćfinałowego spotkania o Puchar Polski w Chojnicach, które Górnik wygrał 3-1. Naciągnął mięsień dwugłowy i ledwo co wytrzymał do końca pojedynku. Nie wiadomo czy wykuruje się przed sobotnim starciem z Sandecją Nowy Sącz na wyjeździe. - Decyzję podejmiemy przed samym spotkaniem - wyjaśnia szkoleniowiec wicelidera Ekstraklasy.



Jeśli Loska, który w tym sezonie wystąpił we wszystkich 13 ligowych meczach od pierwszej do ostatniej minuty, nie mógłby wystąpić, to zastąpi go ktoś z dwójki Wojciech Pawłowski - Grzegorz Kasprzik. W meczu z Chojniczanką na ławce siedział Pawłowski. 24-letni bramkarz swoje ostatnie spotkanie w Ekstraklasie rozegrał, jeszcze w barwach Śląska Wrocław w... lipcu 2014 roku. Na swoim koncie ma 19 ekstraklasowych gier w barwach Lechii i jedenastki z Wrocławia. Znacznie bardziej doświadczony jest Kasprzik, który w Ekstraklasie wystąpił w 72 ligowych grach.



W pucharowym meczu przeciwko jedenastce z Chojnic zabrakło z kolei, poobijanego przed tygodniem, w ligowym spotkaniu z Koroną Kielce, Szymona Żurkowskiego. Inny z młodzieżowych reprezentantów Polski czuje się już jednak dobrze i pali się do gry.



- Chciałbym już zagrać. Fizjoterapeuci postawili mnie na nogi i chwała im za to, bo gdyby to było w innym klubie, to myślę, że musiałbym pauzować dłużej - podkreśla Żurkowski.



Górnik z Sandecją mierzy się ostatnio bardzo często. Na pierwszoligowych boiskach w poprzednim sezonie jedno spotkanie wygrali zabrzanie, a jedno zespół prowadzony przez Radosława Mroczkowskiego. Przed miesiącem, w 1/8 Pucharu Polski lepsi byli zabrzanie, którzy po dogrywce wygrali u siebie 3-2. Jak będzie w sobotę wieczorem na stadionie w Niecieczy?



- Na pewno czeka nas trudne spotkanie, jak w każdym meczu ekstraklasy, a szczególnie na wyjeździe. Na obcych boiskach radzimy sobie jednak w tym sezonie bardzo dobrze, tak, że liczę, że będzie dobrze. Jedziemy tam po trzy punkty - zapowiada najlepszy snajper Ekstraklasy Igor Angulo, który w tym sezonie na koncie ma już 17 trafień! Trzynaście w lidze i cztery w Pucharze Polski.



Michał Zichlarz, Zabrze

