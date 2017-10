Górnik Zabrze - Korona Kielce 3-3. Wieteska: Jesteśmy wkurzeni

Jedenastka Górnika Zabrze na własne życzenie nie jest liderem Ekstraklasy po 13 ligowych kolejkach. W piątkowym meczu z Koroną Kielce drużyna prowadzona przez Marcina Brosza prowadziła do przerwy 3-1, żeby ostatecznie zremisować 3-3. - Można sobie pluć w brodę, że nie mamy kompletu trzech punktów - podkreśla obrońca Górnika Mateusz Wieteska.

Trzecią bramkę w piątkowym spotkaniu z Koroną, "Górnicy" stracili w 85. minucie. Gdyby nie trafienie Jacka Kiełba, to dzisiaj byliby liderem Ekstraklasy.



- Za łatwo daliśmy się ograć. Ja miałem w tej sytuacji ciężką piłkę do obrony, nie wiem nawet czy ode mnie się jeszcze nie odbiła. Na pewno jesteśmy wkurzeni, bo do przerwy prowadzimy 3-1, a w drugiej połowie tracimy dwa gole. Można sobie teraz pluć w brodę, że nie mamy kompletu trzech punktów - komentuje Wieteska, w tym sezonie najskuteczniejszy obrońca na ligowych boiskach, który strzelił już cztery gole.



Co stało się z Górnikiem w drugiej połowie meczu z kielczanami? - Ciężko powiedzieć. W pierwszej połowie graliśmy bardzo dobrze, fizycznie czuliśmy się mocni, a Korona nie miała wiele do powiedzenia. W drugiej połowie zgaśliśmy, nie narzuciliśmy swojego tempa i stylu, no i tak to się skończyło - wyjaśnia defensor zabrzańskiego zespołu.



Po 13 ligowych kolejkach Górnik ma na swoim koncie 23 punkty i zajmuje drugiej miejsce. W Zabrzu mają jednak powody do niepokoju, bo na koncie strat mają aż 20 bramek. To tyle samo co ostatnia w tabeli Pogoń Szczecin.



- Zdaję sobie sprawę i sam nad tym ubolewam, bo kiedy obrońca traci w każdym meczu po dwie, trzy bramki, to nie może być zadowolonym. Pracujemy nad tym na treningach i mam nadzieję, że wkrótce przyjdą efekty i będziemy zachowywać w ligowych meczach czyste konto - podkreśla 20-letni piłkarz.



Okazji do treningu w najbliższych dniach piłkarze z Zabrza nie będą mieli jednak za wiele, bo już jutro czeka ich wyjazd na ćwierćfinałowe spotkanie w Pucharze Polski przeciwko Chojniczance (mecz we wtorek). Kolejnym rywalem w lidze Górnika będzie z kolei w sobotę w Niecieczy - Sandecja Nowy Sącz.



Michał Zichlarz, Zabrze