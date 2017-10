Górnik Zabrze. Igor Angulo: Nie mam osobistych celów

Czterech piłkarzy w historii Górnika było królami strzelców Ekstraklasy. Na liście same znane nazwiska. Teraz może do nich dołączyć Igor Angulo. Snajper z Kraju Basków, od momentu pojawianie się w klubie z Zabrza w sierpniu zeszłego roku, zdobył dla jedenastki z Górnego Śląska już 34 bramki! W ostatnim tygodniu zdobył w sumie trzy gole, jednego w lidze i dwa w Pucharze Polski.

Zdjęcie Igor Angulo /Fot. Andrzej Grygiel /PAP

33-letni Angulo jest najskuteczniejszym strzelcem Ekstraklasy i rozgrywek o Puchar Polski. W lidze zdobył już 13 bramek, ostatnie trafienie zaliczył w piątek w meczu przeciwko Koronie Kielce (3-3). Nie do zatrzymania jest też w rozgrywkach o Puchar Polski, gdzie w spotkaniach z Sandecją Nowy Sącz (3-2) i ostatnio Chojniczanką (3-1) zaliczył po dwa trafienia.



Sam piłkarz podkreśla jednak, że nie interesują go indywidualne zaszczyty. - Nie mam osobistych celów, a liczy się tylko kolektyw i dobro drużyny, to jest najważniejsze. Z Górnikiem chcę być w ligowej tabeli jak najwyżej, to jest moim priorytetem. Dlatego cieszą te nasze rezultaty i w lidze, gdzie jesteśmy wysoko i w pucharze, gdzie wygrywamy. Jeśli przy okazji będę zdobywał bramki i zostanę królem strzelców, to będę się cieszył, ale przede wszystkim liczy się dla mnie, jak powtarzam, dobro zespołu - podkreśla były napastnik Athletic Bilbao.



- Angulo jest szybki, bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Ma lepszą lewą nogę, ale prawą też potrafi uderzyć. Kilka bramek zdobył też po strzałach głową. Na polską ligę jest to kompletny napastnik - ocenia Adam Kompała, ostatni król strzelców Ekstraklasy w barwach Górnika, który w sezonie 1999/2000 zdobył dla zabrzan 19 goli.



Przed nim tytuł najskuteczniejszego zawodnika w rozgrywkach I ligi (obecnie Ekstraklasa) zdobywali: Ernest Pohl - dwukrotnie, Włodzimierz Lubański - czterokrotnie, a także w 1986 roku Andrzej Zgutczyński.



Po pucharowej wygranej w Chojnicach we wtorek, Angulo z kolegami przygotowuje się już do sobotniego ligowego meczu z Sandecją, który rozegrany zostanie na stadionie w Niecieczy.



- Na pewno czeka nas trudne spotkanie, jak w każdym meczu Ekstraklasy, a szczególnie na wyjeździe. Na obcych boiskach radzimy sobie jednak w tym sezonie bardzo dobrze, tak, że liczę, że będzie dobrze. Jedziemy tam po trzy punkty - zapowiada supersnajper wicelidera Ekstraklasy.



Z Zabrza Michał Zichlarz

