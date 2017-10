Górnik Zabrze. Dwuletni kontrakt dla Angulo

Coraz bliżej do finalizacji rozmów pomiędzy Igorem Angulo, a Górnikiem Zabrze. Najlepszy napastnik Ekstraklasy ma wkrótce przedłużyć swoją umowę z zabrzańskim klubem. Podobnie, jak było to ostatnio, ma ona zostać podpisana na dwa lata.

Zdjęcie Igor Angulo (na pierwszym planie) /Fot. Piotr Matusewicz /East News

33-letni Angulo trafił do klubu z Zabrza latem poprzedniego roku. Z miejsca stał się pierwszoplanowym piłkarzem zespołu prowadzonego przez Marcina Brosza. W pierwszoligowych rozgrywkach zdobył dla Górnika 17 bramek. Dało mu to tytuł króla strzelców, a przede wszystkim pomogło drużynie w wywalczeniu upragnionego awansu do ekstraklasy.

Reklama

W obecnych rozgrywkach Angulo również trafia, jak na zawołanie i to zarówno jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, jak i pucharowe. Na swoim koncie ma już 12 ligowych trafień i dwa w Pucharze Polski.

Kontrakt napastnika z Kraju Basków z Górnikiem kończy się w czerwcu przyszłego roku. Jak niedawno mówił "Sportowi" menedżer piłkarza Marcin Matuszewski, rozmowy w sprawie przedłużenia umowy trwają. Teraz okazuje się, że do ich finalizacji jest coraz bliżej.

- Faktycznie rozmowy się toczą i z tego co wiem, jest coraz bliżej porozumienia. Nie zaprzątam jednak sobie tym głowy, tym zajmuje się mój menedżer, który jest w kontakcie z działaczami, ja muszę koncentrować się na sprawach boiskowych i na swojej grze - podkreśla Angulo.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że nowa umowa Angulo z Górnikiem ma być przedłużona o dwa lata. Zadowala to i zawodnika i klub, dla którego Hiszpan, od momentu swojego przyjścia do Zabrza, trafia raz za razem.

zich