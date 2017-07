Górnik Zabrze. Damian Kądzior podpisał kontrakt

Damian Kądzior został nowym piłkarzem wracającego do Ekstraklasy Górnika Zabrze - poinformował śląski klub.

25-letni pomocnik podpisał kontrakt do 30 czerwca 2020 roku.

W ubiegłym sezonie, w barwach pierwszoligowych Wigier Suwałki, Kądzior wystąpił w 33 meczach. Strzelił 14 goli i miał 15 asyst. Wybrano go najlepszym piłkarzem 1. ligi.

W Pucharze Polski Wigry doszły aż do półfinału, a Kądzior zagrał w sześciu spotkaniach i zdobył dwie bramki.

- Damianem interesowaliśmy się już w trakcie zimowej przerwy w rozgrywkach. Cieszę się, że kluby doszły do porozumienia. Szukaliśmy zawodnika o podobnej charakterystyce, który łączy dynamikę gry ze skutecznością pod bramką rywala. Liczba asyst też pokazuje, że gra dla zespołu i jest zawodnikiem bardzo wszechstronnym - powiedział trener Górnika Marcin Brosz, cytowany na stronie klubu.

Nowy piłkarz Górnika w 2012 roku zagrał w dwóch meczach Jagiellonii Białystok. Potem przeniósł się do Motoru Lublin, a następnie do Dolcanu Ząbki.

W czerwcu Kądzior miał trafić do Cracovii, ale sytuacja się zmieniła, gdy trenerem "Pasów" został Michał Probierz. Nowy szkoleniowiec Cracovii tak wyjaśniał zwrot akcji w sprawie transferu. - Kądzior nie dołączy do naszego zespołu. Jego ojciec dzwonił, by zapytać o szanse syna. Jeżeli on ma obawy o współpracę ze mną i jest negatywnie nastawiony, to lepiej żeby tu nie przychodził - mówił.

