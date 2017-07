Górnik - Legia 3-1. Igor Angulo: Zdobywanie bramek, to moje zadanie

Mało kto się tego spodziewał. Liderem Ekstraklasy po pierwszej kolejce jest beniaminek Górnik, a na czele najlepszych strzelców hiszpański napastnik zabrzan Igor Angulo. Król strzelców I ligi dwa razy trafił w sobotę w wygranym 3-1 meczu z Legią. – Spróbuję powalczyć o koronę króla strzelców, ale moim głównym zadaniem jest pomoc drużynie i interes zespołu – mówi Interii Angulo.

Poprzedni sezon doświadczony 33-letni napastnik zakończył w glorii króla strzelców I ligi. Bez jego 17 trafień nie byłoby powrotu Górnika, po rocznej przerwie, do Ekstraklasy. Nowy sezon były napastnik Athletic Bilbao również rozpoczął od mocnego uderzenia. Jego dwa trafienia w meczu z Legią, dały jedenastce z Zabrza trzy cenne punkty w starciu z mistrzem Polski.



Angulo dwa razy wykorzystał świetne prostopadłe podania kolegów z drużyny. W pierwszym przypadku Łukasza Wolsztyńskiego, a za drugim razem Szymona Żurkowskiego. Przy pierwszym golu popisał się też niesamowitymi umiejętnościami sprinterskimi, w cuglach wygrywając pojedynek biegowy z kompletnie bezradnym reprezentantem Polski Arturem Jędrzejczykiem.



- Zasłużyliśmy na to zwycięstwo , możemy się tylko cieszyć, że zostało osiągnięte w takich okolicznościach, przy takiej publice i takim dopingu. To wielka sprawa. Mam nadzieję, że w kolejnych naszych meczach w Zabrzu będzie podobna frekwencja - powiedział Angulo.



- Nie mieliśmy jakiś specjalnych oczekiwań przed tym spotkaniem i nie mogliśmy się spodziewać, że wszystko potoczy się w taki sposób, jak to miało miejsce. Chcieliśmy po prostu zagrać tak, jak w poprzednim sezonie w pierwszej lidze. Legia, to świetny zespół, ale awansowaliśmy do Ekstraklasy po to, żeby walczyć, żeby pokonywać takie zespoły, jak mistrz Polski - dodał.



- Dla mnie było to jedno z lepszych spotkań w karierze. Legia to mocny zespół, który walczył i walczy w Lidze Mistrzów. W starciu z nimi pokazaliśmy jednak, że potrafimy grać i zasłużenie zwyciężyliśmy. To było dobre spotkanie z naszej strony - zaznaczył Angulo.



Co mówił o swoich dwóch trafieniach? - Co do moich bramek, to do Górnika zostałem sprowadzony po to, żeby zdobywać dla niego gole, to moje zadanie, z którego staram się wywiązywać. Z Legią udało się trafić dwa razy, więc jest wielka radość - cieszył się po meczu doświadczony hiszpański napastnik.



Igora Angulo pytamy, czy wzorem poprzedniego sezonu w tym też zostanie królem strzelców. - Spróbuję, ale moim głównym zadaniem jest pomoc drużynie i interes zespołu, ale będę się oczywiście starał trafić w kolejnych grach - mówi z uśmiechem.



Warto dodać, że w meczu z Legią Angulo wyprowadził jedenastkę Górnika na murawę z opaską kapitana. Tak też było w końcówce I-ligowego sezonu. - Kapitanem jest Szymon Matuszek, ale z powodu kontuzji nie może grać, więc ja go zastępuję w tej roli. Nie stwarza to dla mnie żadnej presji, jestem doświadczonym zawodnikiem i jak mogę staram się pomagać - stwierdził Hiszpan.



Szansa na kolejne bramki już w niedzielę, tym razem Górnik zmierzy się na wyjeździe z wicemistrzem Polski Jagiellonią.





Michał Zichlarz, Zabrze

