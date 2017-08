Górnik - Arka. Ambrosiewicz: Arkę muszę szanować, ale teraz pierwszy jest Górnik

​To będzie szczególne spotkanie dla młodego pomocnika Górnika Zabrze Macieja Ambrosiewicza. 19-latek jest wychowankiem SI Arka Gdynia, gdzie występował przez 9 lat. Dzisiaj po południu, przyjdzie mu zagrać przeciwko byłemu klubowi. - Arkę muszę szanować. To klub, który jest w mojej głowie, ale teraz pierwszy jest Górnik - podkreśla zawodnik przed dzisiejszym meczem.

Zdjęcie Maciej Ambrosiewicz /Michał Chwieduk /Newspix