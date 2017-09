Frekwencyjne rekordy w Zabrzu. Szymon Matuszek: To nas uskrzydla

Po raz kolejny w tym sezonie mecz Górnika na swoim stadionie zobaczy komplet, prawie 23 tysięcy widzów. - Taki doping i tak liczna publika tylko nam pomaga. Nie tremuje, nie związuje nóg, jest to nasz dwunasty zawodnik – mówi przed niedzielnym spotkaniem z Piastem Gliwice kapitan zabrzańskiej jedenastki Szymon Matuszek.

Pięć ligowych spotkań na stadionie im. Ernesta Pohla zobaczyło w tym sezonie prawie 111 tys. kibiców. To więcej, niż w całym poprzednim sezonie oglądało spotkania piłkarzy Ruchu, Pogoni, Wisły Płock, Piasta, Termaliki i Górnika Łęczna na swoich stadionach! Mecze Górnika przeciwko Legii, Wiśle Kraków, Arce i Śląskowi, rozegrane na zabrzańskim stadionie, zgromadziły komplet 22 708 fanów. Tylko na mecz z Wisłą Płock przyszło ich mniej, bo 20 054 kibiców. Komplet, prawie 23 tys. osób, będzie też na niedzielnych derbach z Piastem. Biletów na spotkanie z gliwiczanami nie ma już od dawna.



- Na żadnym innym stadionie nie ma takiej atmosfery, jak u nas. Nasi kibice są niezastąpieni, pod tym względem wiodą prym w Polsce. Widzimy po spotkaniach rozegranych na naszym stadionie, że taki doping i tak liczna publika tylko nam pomaga. Nie tremuje, nie związuje nóg, jest to nasz dwunasty zawodnik. Drużyny przyjeżdżające do nas wiedzą, że grają na obcym boisku, czując do nas większy respekt. To na pewno pomaga. Mam nadzieję, że żadna z przyjezdnych drużyn nie wywiezie stąd kompletu trzech punktów - podkreśla Szymon Matuszek.



W Zabrzu już powoli trwają przygotowania do budowy ostatniej, czwartej trybuny. Wkrótce w nowe miejsce przeniesione mają być szatnie oraz miejsca prasowe. Budowa ostatniej trybuny ma kosztować 60 mln złotych, a miasto, które jest właścicielem klubu, ma już 1/3 środków. Po jej ukończeniu stadion ma mieć pojemność 31 871 i kibice Górnika będą mogli bić kolejne rekordy.

Póki co w Zabrzu trwają jednak przygotowania do derbów z Piastem. Drużyna prowadzona przez Marcina Brosza jest liderem tabeli. Gliwiczanie są z kolei na przeciwległym biegunie.



- Nie działa na nas to, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Coś tam żartobliwie w szatni się powie. Każdy wierzy, że to część pracy, którą wykonaliśmy, ale jeszcze sporo przed nami, żeby skończyć ten sezon tak, jak chcemy - podkreśla Matuszek.



Mecz Górnika z Piastem w niedzielę o godzinie 15.30.



Michał Zichlarz, Zabrze

