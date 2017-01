David Pedowski przymierzany do gry w Górniku Zabrze

Na pierwszym tegorocznym treningu Górnika w poniedziałek, ma się pojawić 19-letni środkowy obrońca zza Oceanu David Pedowski. Ten młody zawodnik trenował ostatnio w amerykańskiej fili Paris Saint-Germain w Chicago.

Zdjęcie Trener Górnika Zabrze - Marcin Brosz /Fotomag /FORUM

Pedowski kilka lat temu sam zgłosił się na konsultację kadry do lat 17. Reprezentował wtedy piłkarską akademię z siedzibą w stanie Minnesota Shattuck-St. Marry's School. Teraz chce spróbować swoich sił w pierwszoligowym klubie z Zabrza. Jeśli przekona do siebie sztab szkoleniowy, to ma szansę na podpisanie zawodowego kontraktu.

Reklama

Zespół prowadzony przez trenera Marcina Brosza przygotowania rozpoczyna 9 stycznia. Tydzień później, pierwsze zimowe zgrupowanie w miejscowości Kravare tuż za południową granicą, a na 21.01 zaplanowano mecz sparingowy z Banikiem Ostrava.

Wiadomo, że w kadrze Górnika sporo będzie się działo. Wolną rękę w poszukiwaniu sobie nowego pracodawcy dostali pomocnicy: Aleksander Kwiek i reprezentant bośniackiej młodzieżówki Armin Ćerimagić. Nie wiadomo czy w klubie zostanie najlepszy snajper Ivan Angulo, który ma ponoć propozycję z Chin.

Po pierwszej części sezonu Górnik zajmuje 8. miejsce w I-ligowej tabeli z ośmioma punktami straty do wicelidera GKS Katowice. W Zabrzu dalej jednak wierzą w to, że wiosną 14-krotny mistrz Polski włączy się do skutecznej walki o awans do Ekstraklasy. Kto wie, być może pomoże w tym sprowadzenie Davida Pedowskiego.