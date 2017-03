Paweł Sasin: Większość skazywała nas na porażkę

- Większość ludzi skazywała nas na porażkę, a my nie mieliśmy nic do stracenia. Lech musiał, my tylko mogliśmy - powiedział po sensacyjnym remisie z Lechem Poznań Paweł Sasin, pomocnik Górnika Łęczna.