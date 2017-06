Ruch - Górnik 2-2. Grzegorz Bonin: Zarząd i sponsor mają zagadkę, co teraz zrobić

Smutne pożegnanie Górnika Łęczna z Ekstraklasą. Po remisie 2-2 we wczorajszym meczu w Chorzowie z Ruchem, zespół z Lubelszczyzny, po raz drugi w swojej historii żegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. – Łudziliśmy się, że Zagłębie w meczu z Arką powalczy, ale z tego co dochodzą słuchy, to chyba nie za bardzo tak było – mówił ostro, zaraz po zakończeniu meczu w Chorzowie Grzegorz Bonin, jeden z najlepszych piłkarzy zespołu z Łęcznej w tym sezonie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ruch - Górnik Łęczna 2-2. Bonin: Zarząd i sponsor mają zagadkę, co teraz zrobić INTERIA.TV

Lotto Ekstraklasa - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Górnik bardzo dobrze zaczął wczoraj spotkanie na stadionie przy ulicy Cichej, już do przerwy strzelając dwa gole. - Póki nie wiedzieliśmy, jaki wynik jest w Lubinie, to robiliśmy swoje. Później, kiedy kibice przerwali mecz i znaleźliśmy się w szatni, to zapalił się nam wynik meczu Arki, która prowadziła 3-1, no i mecz się dla nas zakończył - tłumaczy Interii Bonin.



W końcówce przerwanego przez chuliganów Ruchu spotkania, które sędzia Jarosław Przybył przedłużył o 23 minuty, chorzowianie wyrównali na 2-2. Przy wygranej Arki z Zagłębiem w Lubinie 3-1, to właśnie łęcznianie i Niebiescy żegnają się w tym roku z Ekstraklasą.



- Czego zabrakło? Matematycznie na tych 37 rozegranych meczów punktów. Było tyle spotkań głupio przegranych, tyle niepotrzebnie straconych bramek. Mogło się to potoczyć zupełnie inaczej - podkreśla smutno doświadczony pomocnik.



Zdjęcie Grzegorz Bonin (z prawej) podczas piątkowego meczu z Ruchem / Piotr Polak / PAP



Co dalej z klubem z Łęcznej i z przyszłością zespołu prowadzonego przez Franciszka Smudę? - Ja na emeryturę się nie wybieram - mówił zaraz po meczu w Chorzowie dziennikarzom z Lubelszczyzny popularny "Franz".



W zespole na pewno dojdzie jednak do wielkiej rewolucji. - Nie wiem jak będzie. Ja jeszcze rok mam ważny kontrakt, ale co będzie z klubem , to zarząd, sponsor mają zagadkę co teraz zrobić, żeby tak wszystko poukładać, żeby miało to ręce i nogi - podkreśla Bonin. 33-letni zawodnik, oprócz rumuńskiego obrońcy Gabriela Matei, jest jedynym, którego kontrakt obowiązuje do czerwca 2018. Reszcie piłkarzy Górnika umowy kończą się z końcem tego miesiąca. Działacze Górnika nie mają wiele czasu na podjęcie wiążących decyzji. Nowy sezon startuje przecież już za kilka tygodni.



Z Chorzowa Michał Zichlarz