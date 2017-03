Górnik - Zagłębie 0-1. Smuda: Właśnie dlatego się utrzymamy

Górnik Łęczna przegrał wczoraj 0-1 z Zagłębiem Lubin w zaległym meczu Lotto Ekstraklasy i zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Trener Górnika Franciszek Smuda jest przekonany, że jego zespół utrzyma się w lidze i wie, jak to zrobi.

Zdjęcie Franciszek Smuda /Piotr Polak /PAP Górnik Łęczna Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin 0-1 w meczu 21. kolejki Ekstraklasy

- Pierwsze minuty były z naszej strony zbyt asekuracyjne, ale po stracie bramki zespół pokazał, że potrafi grać - mówił po meczu Smuda.

- Cieszy to, iż były ładne momenty i widoczny jest progres w grze. Problemem jest tylko to, że nie zdobyliśmy bramki - żałował szkoleniowiec Górnika.

- Muszę jednak przyznać, że dawno nie widziałem drużyny, w której wszyscy piłkarze sami się mobilizują i motywują. Mimo tych porażek jestem przekonany, że właśnie dlatego utrzymamy się w Ekstraklasie - powiedział.

- Walka o to będzie do końca, a dla nas ważne jest i to, że zespół w dobrym tempie gra przez pełne 90 minut, co jest efektem odpowiedniego przygotowania. Dziękuję też kibicom za doping w tym meczu - dodał.

Z wygranej cieszył się trener Zagłębia Piotr Stokowiec.

- Na pewno cieszą trzy punkty i tylko z tego jestem zadowolony. Nasze ambicje sięgają lepszej jakości, a dziś dobrze graliśmy tylko początkowe dwadzieścia minut, choć zostawiliśmy sporo zdrowia - nie ukrywał.

- Życzę Górnikowi, żeby się utrzymał w Ekstraklasie, bo ten stadion zasługuje, żeby tu odbywały się mecze najwyższej klasy rozgrywkowej - zaznaczył szkoleniowiec "Miedziowych".

- My pracujemy nad rozwojem drużyny, czego przykładem jest fakt, iż coraz więcej wychowanków trafia do pierwszego składu. Dzisiaj zagraliśmy słabiej, ale to nie znaczy, że nie mamy koncepcji i własnego stylu gry - stwierdził Stokowiec.



