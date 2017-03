Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin 0-1 w meczu 21. kolejki Ekstraklasy

Górnik Łęczna przegrał 0-1 (0-1) w zaległym meczu 21. kolejki Lotto Ekstraklasy z Zagłębiem Lubin. Zwycięską bramkę dla "Miedziowych" zdobył Filip Starzyński.

Zdjęcie Radość lubinian po golu Filipa Starzyńskiego /Wojciech Pacewicz /PAP

Zobacz zapis relacji na żywo z meczu Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin!

Reklama

Zobacz zapis relacji na urządzenia mobilne!

Spotkanie na Arenie Lublin oglądała garstka kibiców (2443). Prawie pusty 15-tysięczny obiekt bardziej odstraszał niż zachęcał do oglądania meczu.



Piłkarze nie chcieli jednak dostosować się do warunków, które panowały w stolicy województwa Lubelskiego. Nie minęło sześć minut, a błysnął Filip Starzyński. Uczestnik Euro 2016 zszedł z piłką do środka i precyzyjnym strzałem z dystansu zaskoczył Sergiusza Prusaka. Bramkarz gospodarzy miał prawo mieć pretensje do kolegów, którzy zostawili rozgrywającemu "Miedziowych" bardzo dużo wolnego miejsca.

Lubinianie chcieli pójść za ciosem, ale aktywny Aleksandar Todorovski nie trafił z bardzo ostrego kąta, a uderzenie Starzyńskiego z rzutu wolnego kapitalnie sparował Prusak.

"Zielono-czarni" ocknęli się dopiero po 20 minutach, ale mimo aktywności bocznych obrońców: Gabriela Mateia i Leandro, nie stwarzali realnego zagrożenia dla bramki Martina Polaczka. Dopiero w 45. minucie, Grzegorz Bonin dośrodkował na piąty metr do Bartosza Śpiączki, ale tego w ostatniej chwili uprzedził defensor Zagłębia.

Franciszek Smuda musiał zmobilizować swoich podopiecznych w przerwie, bo w drugiej połowie grali z dużo większym zaangażowaniem. Fantastycznie zagrali przede wszystkim w pierwszym kwadransie. Okazje na zdobycie bramki mieli Bonin (dwukrotnie), Śpiączka, a także Leandro i Javier Hernandez. Pierwszych trzech zatrzymywał Polaczek, a Hiszpan minimalnie chybił.

Goście z Lubina byli zaskoczeni i zaczęli kreować sobie sytuacje dopiero w okolicach 65. minuty. Najbliżej szczęścia był Łukasz Piątek, ale kapitan "Miedziowych" spudłował z dystansu.



Dobrą zmianę dał Rafał Siemaszko, który w 84. minucie zszedł do środka i przymierzył w okolice okienka, a do szczęścia zabrakło naprawdę niewiele.



Dzięki wygranej, "Miedziowi" awansowali na 5. miejsce, wyprzedzając Bruk-Bet Termalicę Niecieczę. Górnik zamyka tabelę Lotto Ekstraklasy, a do bezpiecznego miejsca traci dwa "oczka".



Górnik Łęczna - Zagłębie Lubin 0-1 (0-1)

0-1 Filip Starzyński (6.)

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom). Widzów: 2443.



Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy