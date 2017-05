Górnik Łęczna - Wisła Płock 2-3. Smuda: Sędzia zrujnował nam grę

Trener Górnika Łęczna Franciszek Smuda miał wielkie pretensje do sędziego Bartosza Frankowskiego po sobotniej porażce 2-3 z Wisłą Płock. - Nie wiem, do czego to zmierza - grzmiał były selekcjoner.

- Spotkanie rozpoczęliśmy dobrze, zdobyliśmy bramkę. Po bramce sędzia zrujnował nam całą grę - mówił po meczu zdenerwowany Smuda.

- Sędzia "wypaczył" wynik - dodał trener Górnika.

Smuda miał przede wszystkim pretensje o rzut karny dla Wisły, podyktowany w pierwszej połowie.



- To już jest drugi raz, gdzie jest "z kapelusza" karny, bramka ze spalonego. W Kielcach było to samo - przypominał.

- My na tym tracimy punkty, na tym traci klub, kibice są zdenerwowani. Nie wiem, do czego to zmierza - atakował szkoleniowiec Górnika.

- Jestem zadowolony z meczów play off, bo dla kibica jest to atrakcyjne, ale żeby sędziowie nam tego nie psuli! Bo widzę, że sędziowie zaczynają nam psuć całą przyjemność w grze - mówił Smuda.



Górnik w poprzedniej kolejce odbił się od dna tabeli, ale wciąż musi toczyć walkę o ligowy byt.



