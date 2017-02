Górnik Łęczna. Utrzymanie w Ekstraklasie celem drużyny

Górnik Łęczna rozpoczyna wiosnę w Lotto Ekstraklasie na miejscu spadkowym. Ekipę, którą w grudniu przejął Franciszek Smuda, czeka ciężka walka o utrzymanie.

Zdjęcie Franciszek Smuda /Kuba Atys /

W klubie jeszcze przed zimową przerwą nastąpiła zasadnicza zmiana - na czele sztabu szkoleniowego stanął były selekcjoner drużyny narodowej Smuda. Jednym z jego najbliższych współpracowników jest od początku stycznia Dariusz Marzec, były zawodnik m.in. Wisły Kraków, mający na swoim koncie sukcesy w pracy z młodzieżą.

Reklama

Natomiast w kadrze zawodniczej, mimo niesatysfakcjonujących wyników, nie przeprowadzono rewolucji, bo praktycznie zostali wszyscy zawodnicy, a pozyskani 27-latkowie - rumuński obrońca Gabriel Matei i defensywny pomocnik Josimar Atoche z Peru - o miejsce w pierwszej jedenastce będą musieli mocno walczyć.

W okresie przygotowawczym zespół z Łęcznej przebywał na dwóch zgrupowaniach - najpierw przez tydzień w Uniejowie, a później dłużej nieco gościł w hiszpańskiej miejscowości Oropesa del Mar. Zdaniem trenera Smudy ten krótki czas jego podopieczni przepracowali bardzo solidnie, a niezłe wyniki w sparingach dodały zawodnikom wiary w swoje możliwości, co powinno przełożyć się na spotkania ligowe.

- Uważam, że w drużynie są i młodzi utalentowani piłkarze, i wielu doświadczonych, co pozwala na stworzenie dobrego kolektywu, który może utrzymać się w lidze. Sparingi pokazały, że zaczynamy grać konsekwentnie, zawodnicy zaczynają pokazywać swoje umiejętności, a niektórzy z nich mają je ponadprzeciętne. Jeśli to przełoży się odpowiednio na ekstraklasę, to powinniśmy osiągnąć cel, jakim w tym sezonie jest utrzymanie - podkreślił trener Górnika.

Mecze w roli gospodarza Górnik rozgrywać będzie nadal na Arenie Lublin, choć klub kibica wciąż bojkotuje tę decyzję kierownictwa klubu. Prezes Artur Kapelko podkreślił jednak, że decyzja ta motywowana jest względami biznesowymi, bo od chwili przenosin spotkań mistrzowskich na Arenę Lublin, w porównaniu do całego poprzedniego sezonu, aż o 65 proc. wzrosły przychody klubu z tytułu umów reklamowych, nie licząc środków pozyskiwanych z kopalni Bogdanka i ekstraklasy.

Wyniki meczów kontrolnych w okresie przygotowawczym: GKS Tychy 2-0, Pogoń Siedlce 3-0, Wisła Puławy 1-1, rezerwy Villarreal CF (Hiszpania) 2-0, Diosgyori VTK Miszkolc (Węgry) 3-0, Ruch Chorzów 3-0, Radomiak Radom 1-1.

Wiosenną część rozgrywek Ekstraklasy Górnik rozpocznie w sobotę o godz. 15.30 podejmując w Lublinie KGHM Zagłębie Lubin.