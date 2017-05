Górnik Łęczna. "Smuda jak dobry mechanik samochodowy"

Po wygranej ze Śląskiem we Wrocławiu prowadzony przez Franciszka Smudę Górnik Łęczna wydostał się ze strefy spadkowej, co jeszcze kilka tygodni wydawało się niemożliwe.

Zdjęcie Franciszek Smuda czyni cuda w Łęcznej? /Maciej Kulczyński /PAP

Misja "utrzymanie Górnika Łęczna w Ekstraklasie", jaką powierzono Franzowi, nie została jeszcze zrealizowana, tym bardziej, że podejmując rywali na pustawym stadionie w Lublinie, łęcznianom nie jest łatwo o punkty, jednak gra zespołu napawa optymizmem.



- Mają zdrowie, żeby agresywniej podejść pod piłkarzy Śląska - komentował na antenie Eurosportu 2 Maciej Terlecki.

Były piłkarz m.in. Anderlechtu, Widzewa i ŁKS-u użył ciekawego porównania odnośnie "Górników" z Łęcznej.



- To, co Łęczna zrobiła, a przede wszystkim to, co Smuda zrobił ze swoimi zawodnikami i zespołem, to jest tak, jakby dobry mechanik samochodowy dostał samochód, który ma spore możliwości, ale został zaniedbany. I teraz tak: trochę w silniku pogrzebał, wymienił klocki, wymienił filtry i nagle okazuje się, że samochód, którego właściciel chciał jeszcze wczoraj wyrzucić, kapitalnie jeździ! Szybko i sprawnie. I tak Smuda poprowadził ten zespół - porównał M. Terlecki.