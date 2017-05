Górnik Łęczna. Piłkarze czekają na zaległe wypłaty

Nie tylko w Chorzowie mają problemy finansowe. Nieregularnie płaci piłkarzom Górnik Łęczna, który, podobnie jak Ruch, broni się przed spadkiem z Ekstraklasy. W górniczym klubie nie zaprzeczają, że taki problem istnieje.

Górnik pod wodzą Franciszka Smudy dzielnie bije się o pozostanie na najwyższym szczeblu rozgrywek. Za kulisami jednak nie wszystko wygląda idealnie.

W ostatnich miesiącach klub z Łęcznej ma spore problemy z finansami, a piłkarze muszą czekać na zaległe wynagrodzenia.

- Czasami ciężko jest zachować płynność finansową, ale każdego dnia o to walczymy. Nie wszystkie środki od razu do nas spływają - mówi prezes Górnika Artur Kapelko, cytowany na stronie klubu.

Problemu nie ukrywa też były piłkarz, a obecnie członek zarządu Górnika Veljko Nikitović.



- Piłkarze mają zaległości na poziomie 1,5 pensji, ale to tylko do wtorku, ponieważ wtedy spłynie do nich kolejna transza z wynagrodzeń. Chcemy, żeby piłkarze mogli w tych dniach skupić się na walce na boisku - podkreśla Nikitović.

Zawodnicy walczą na boisku, mimo że nie mogą mieć do końca spokojnych głów. Jak napisał "Przegląd Sportowy", kilku z nich myśli o wnioskach o rozwiązanie kontraktu z winy klubu, a w mijającym tygodniu rozważany był nawet strajk i rezygnacja z jednego z treningów.

Dziś o 18 Górnik podejmie Zagłębie Lubin w przedostatniej kolejce rozgrywek Ekstraklasy. Zwycięstwo przybliży łęcznian do utrzymania w lidze, ale porażka może oznaczać krok w stronę degradacji.



