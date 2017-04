Górnik Łęczna. Franciszek Smuda: Niektóre zagrania jak w C klasie

- Dopóki meczu nie ma, to człowiek jest uśmiechnięty. Gorzej jest po spotkaniu, jak jest źle - powiedział trener Górnika Łęczna Franciszek Smuda. Jego podopieczni w sobotę zmierzą się z Wisłą Płock w w 28. kolejce Ekstraklasy.

Zdjęcie Franciszek Smuda /Fot. Adam Warżawa /PAP

Humory w Łęcznej poprawiły się po zwycięstwie w Gdyni nad Arką 4-2. Górnik nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, ale strata do wyprzedzających go zespołów nie jest duża. "Mówiłem wcześniej, że jestem zadowolony z pracy zawodników na zgrupowaniu w Hiszpanii i wiedziałem, że to musi w końcu zaowocować. Lepiej gramy, wygraliśmy spotkanie z Arką. Myślę, że to jeszcze nie jest koniec, ale nie ma się jeszcze z czego cieszyć - powiedział Smuda na oficjalnej stronie internetowej klubu.



"Zawsze staram się wypracować w zespole, w którym pracuję, swój styl gry. Nie trenujemy po to, żeby wyjść na boisko i przeszkadzać rywalom, żeby nam nie strzelili bramki. My swój styl gry mamy i myślę, że będzie to wyglądało coraz lepiej. Wszystko będzie bardziej dokładne, sumienne, a piłkarze w pełni skoncentrowani. Teraz niektóre zagrania wyglądają w stylu brazylijskim, a niektóre są takie, jak w C klasie" - zaznaczył popularny "Franz".



"Euforia nam nie pomoże. Niech będzie po ostatnim meczu, kiedy już osiągniemy cel, czyli utrzymanie w Ekstraklasie" - stwierdził trener Górnika.



Przeciwko Wiśle Płock nie zagra Bartosz Śpiączka z powodu nadmiaru żółtych kartek. "Jest Vojo Ubiparip, a to nominalny napastnik. Myślę, ze w końcu dostanie szansę i po tych wielu kontuzjach, które go trapiły, "wypali". Oby tak było" - podkreślił Smuda.

