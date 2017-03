Filipiak o Kapustce: Za szybko wyszedł z Cracovii

Janusz Filipiak, prezes Cracovii nie ukrywa, że żałuje Bartosza Kapustki, który odszedł do Leicester City i nie łapie się do meczowego składu mistrzów Anglii. - Szkoda go, ale to pokazuje, że za szybko wyszedł z Cracovii. Może kolejni piłkarze zrozumieją, że trzeba najpierw dojść do pewnego poziomu w Polsce, a potem się transferować - przyznał Filipiak.