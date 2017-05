Zieliński po meczu z Górnikiem: To był sabotaż

Cracovia wysoko przegrała na wyjeździe z Górnikiem Łęczną 0-3, a ostrych słów po spotkaniu nie szczędził trener "Pasów" Jacek Zieliński. - To co zaprezentowaliśmy to był sabotaż - mówił poirytowany szkoleniowiec.

Jacek Zieliński w meczu z Górnikiem Łęczną

Cracovia po przegranej z Górnikiem znowu musi drżeć o utrzymanie. W Lublinie "Pasy" przegrały aż 3-0. Złości po spotkaniu nie krył trener gości, który w bardzo mocnych słowach odniósł się do występu swojej drużyny.



- To co zaprezentowaliśmy w Lublinie, to był sabotaż. Graliśmy fatalnie i wyglądało to bardzo źle. Gospodarze wygrali jak najbardziej zasłużenie, a my zafundowaliśmy sobie walkę o życie do samego końca - mówił Jacek Zieliński.



W lepszym nastroju był Franciszek Smuda, którego zespół, dzięki zwycięstwu opuścił strefę spadkową.



- Przy tym okrojonym składzie, z którego wypadło nam aż czterech obrońców i dodatkowo Grzesiek Bonin, to trzeba pogratulować chłopakom, którzy potwierdzili, że można na nich liczyć. Niewątpliwie element przygotowania fizycznego ma tu wielkie znaczenie, bo nasi zawodnicy biegali do końca - mówił trener Górnika.



Podopieczni Franciszka Smudy w meczu z Cracovią przełamali passę dwóch porażek z rzędu.



